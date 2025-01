Le test d’efficacité de la sécurité de Frost & Sullivan révèle que Cato Networks atteint une protection presque parfaite contre les menaces modernes et avancées

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

En tant que cabinet de conseil mondial de premier plan, Frost & Sullivan réalise des évaluations indépendantes pour conseiller les dirigeants des domaines des affaires, de la technologie et de la sécurité dans leurs décisions d’achat afin de répondre aux exigences modernes. En utilisant SafeBreach, un outil de simulation de violation et d’attaque (BAS) de premier plan dans l’industrie, l’équipe de Frost & Sullivan a testé la plateforme Cato SASE Cloud pour évaluer l’efficacité des fonctionnalités de sécurité de Cato à détecter et atténuer des attaques modernes, sophistiquées et multi-étapes dans différentes conditions.

« En tant que responsable des tests pour cette évaluation de la sécurité, la capacité de la plateforme Cato SASE Cloud à détecter et à prévenir les vecteurs d’attaque connus et nouveaux démontre sa robustesse en tant que solution de sécurité. Les tests ont montré que même les techniques d’attaque sophistiquées, qui contournent les outils de sécurité traditionnels, étaient efficacement bloquées par les politiques de sécurité avancées et les mécanismes de détection de Cato », a déclaré Kenneth Ho, conseiller senior chez Frost & Sullivan. « Sur la base de ces résultats, il est clair que la plateforme Cato SASE Cloud fournit une couche de protection complète qui renforce considérablement la posture de sécurité d’une organisation. »

« Les tests de sécurité des réseaux hérités se sont traditionnellement concentrés sur la conformité aux protocoles et les performances - des facteurs qui sont moins pertinents dans un monde où les piles de sécurité peuvent fonctionner sur des architectures cloud-native avec une capacité de calcul illimitée », a déclaré Guy Bejerano, PDG et cofondateur de SafeBreach. « Les entreprises d’aujourd’hui doivent se préoccuper des cyberattaques réelles et évaluer soigneusement leur pile de sécurité avant et après l’acquisition. »

« Lorsque nous avons envisagé de passer au SASE pour la sécurité Internet, cloud et périmétrique, nous savions que nous ne ferions pas simplement confiance à ce que les fournisseurs affirmaient, mais que nous le testerions nous-mêmes », a déclaré Tal Arad, directeur technique de Carlsberg. « Nous avons donc réalisé une simulation indépendante de violation et d’attaque ciblant la solution Cato. Nous avons été positivement étonnés par les résultats. La plateforme cloud Cato SASE a bloqué presque tout. »

L’évaluation s’est concentrée sur trois défis commerciaux réels : renforcer le périmètre du réseau, prévenir les mouvements latéraux au sein du réseau interne et sécuriser le trafic sortant contre l’exfiltration de données. Dans ces domaines, les milliers de simulations d’attaque comprenaient le transfert de malware, la communication C2, l’exploitation, la force brute, le contrôle à distance, l’exfiltration, et plus encore. Les résultats obtenus avec la configuration par défaut de la plateforme Cato SASE Cloud varient entre 98 % et 100 % des attaques bloquées.