Le stockage NetApp est validé pour NVIDIA DGX SuperPOD

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp® annonce que NVIDIA a validé les systèmes de stockage d’entreprise de NetApp avec NetApp ONTAP® pour les environnements alimentant la formation et l’inférence de l’intelligence artificielle (IA). Pour la première fois, avec NetApp, les clients peuvent désormais bénéficier de configurations et d’architectures validées pour NVIDIA, incluant NVIDIA DGX SuperPOD, les partenaires cloud NVIDIA, et le stockage certifié NVIDIA, combinés aux services de gestion de données riches et matures de NetApp ONTAP, essentiels à la création d’usines d’IA.

Ces certifications permettent à NetApp d’exploiter la conception de référence de NVIDIA AI Data Platform pour NetApp ONTAP afin de faire progresser les infrastructures de stockage avec des agents d’IA pour les charges de travail d’inférence de modèles de raisonnement, alimentés par l’informatique, les réseaux et les logiciels accélérés de NVIDIA.

Pour être compétitif dans l’ère de l’intelligence, générer des insights basés sur les données est désormais indispensable pour les entreprises. Plusieurs entreprises ont réalisé qu’elles devaient repenser leurs stratégies de gestion des données pour s’adapter à cette nouvelle réalité. Adopter un cadre d’infrastructures de données intelligent donne aux entreprises le pouvoir de manipuler leurs données en toute sécurité et sans silos dans tous les environnements, afin d’en extraire des insights critiques et d’automatiser les opérations avec l’IA. En collaborant avec NVIDIA pour certifier et valider ses capacités de stockage et de gestion des données, NetApp facilite l’exploitation des infrastructures de données intelligente pour stimuler l’innovation en IA.

Lors de la NVIDIA GTC 2025, NetApp annonce des mises à jour et des certifications pour son portefeuille soutenant l’innovation en matière d’IA, notamment :

• NetApp AFF A90 validé pour NVIDIA DGX SuperPOD : Les systèmes de stockage d’entreprise NetApp AFF A90 avec NetApp ONTAP sont désormais validés pour NVIDIA DGX SuperPOD. Apporter le stockage le plus sécurisé au monde aux déploiements DGX SuperPOD permet aux clients de bénéficier des capacités de gestion des données d’entreprise et d’une multi-location évolutive dont ils ont besoin pour développer et exploiter des usines d’IA à haute performance et déployer l’IA agentique, tout en évitant les silos de données.

• NetApp AFF A90 certifié comme stockage à haute performance pour les partenaires cloud NVIDIA avec les systèmes NVIDIA HGX : Grâce à la certification pour soutenir les architectures de référence des partenaires cloud NVIDIA (NCP) en matière de stockage à haute performance avec les systèmes NVIDIA HGX B200 et HGX H200, NetApp pourra servir de stockage sous-jacent pour les partenaires cloud NVIDIA afin d’alimenter les plus grands fournisseurs d’IA en tant que service. Les systèmes NetApp AFF A90 disposent de la puissance nécessaire pour fournir des services d’IA et de données transformationnels dans des environnements multi-locataires sécurisés, permettant aux NCP de proposer des infrastructures d’IA évolutive à leurs clients.

• NetApp AIPod certifié pour le stockage d’entreprise avec le nouveau programme de stockage certifié NVIDIA : NetApp AIPod a obtenu la nouvelle désignation de stockage certifié NVIDIA pour soutenir les architectures de référence d’entreprise NVIDIA avec un stockage à haute performance. NetApp est désormais certifié pour fournir un stockage de qualité entreprise pour les systèmes certifiés NVIDIA dans une large gamme de charges de travail d’IA, accélérant les plateformes de calcul – des NVIDIA L40S aux superordinateurs NVIDIA HGX H200 pour garantir la performance, l’évolutivité, la qualité, l’efficacité et la fiabilité des infrastructures d’IA. De plus, NetApp lance une nouvelle version de NetApp AIPod avec Lenovo, incluant la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise offrant une flexibilité accrue aux clients déployant des infrastructures d’IA pour l’inférence et l’ajustement des modèles. Cette architecture simplifiée constitue une base solide pour exploiter les opportunités d’IA générative et agentique sans investir dans des ressources dédiées à la science des données.

NetApp offre le stockage à hautes performances dont les entreprises ont besoin pour dynamiser les charges de travail critiques telles que l’IA. Associé aux capacités de scale-out et d’unification des données de NetApp ONTAP, auquel font confiance des dizaines de milliers de clients disposant de données non structurées, les clients disposent des outils nécessaires pour faire évoluer les charges de travail d’IA au rythme de l’innovation.