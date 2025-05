Le SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 est lancé

Le Kingston FURY Renegade G5 permet aux utilisateurs d’exploiter pleinement les capacités de leur système en tirant parti du dernier contrôleur PCIe Gen5 x 4 et de la technologie 3D TLC NAND afin d’atteindre des vitesses extrêmes pouvant atteindre 14 800/14 000 Mo/s en lecture/écriture1 et plus de 2 millions d’IOPS. Le Kingston FURY Renegade G5 est optimisé pour les PC et les stations de travail hautes performances afin d’éliminer les goulots d’étranglement au niveau du stockage et de réduire considérablement les temps de chargement, ce qui en fait le SSD idéal pour les sessions gaming intensives, les travaux d’édition ou les workflows gourmands en données.

Avec une telle puissance, le Kingston FURY Renegade G5 a été conçu pour garantir un fonctionnement fluide dans les applications exigeantes tout en préservant l’efficacité, grâce au contrôleur Silicon Motion SM2508 basé sur une lithographie 6 nm et une mémoire cache DRAM DDR4 à faible consommation d’énergie, réduisant ainsi la chaleur et la consommation d’énergie. Que ce soit pour des applications haut de gamme, la création de contenu ou la productivité, cette solution de stockage offre tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre expérience gaming et votre productivité professionnelle.

Le Kingston FURY Renegade G5 est disponible en capacités totales de 1 024 Go, 2 048 Go et 4 096 Go.** et bénéficie d’une garantie limitée de cinq ans5, d’un support technique gratuit et de la fiabilité légendaire de Kingston. Pour en savoir plus : kingston.com.

Fonctionnalités et spécifications du SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2

• Vitesses PCIe Gen5 extrêmes : Prenez le contrôle grâce à des vitesses PCIe Gen5 x4 de pointe pouvant atteindre 14 800/14 000 Mo/s1 en lecture/écriture et jusqu’à 2 200 000/2 200 000 IOPS1.

• Conception thermique avancée : Conçu avec le contrôleur Silicon Motion SM2508 basé sur une lithographie 6 nm qui permet une meilleure gestion thermique, une mémoire cache DDR4 DRAM à faible consommation d’énergie, un circuit intégré Buck indépendant pour une consommation électrique constante et un circuit imprimé à 12 couches pour une qualité de signal améliorée et une intégrité des données supérieure.

• Intégration transparente : Le format compact M.2 2280 s’intègre facilement dans la plupart des cartes mères et est rétrocompatible avec les systèmes Gen3 et Gen4.

• Capacité maximisée : Capacités totales jusqu’à 4 096 Go2 pour stocker vos jeux et vos médias favoris.

• Format : M.2 2280

• Interface : PCIe 5.0 x4 NVMe

• Capacités2 : 1 024 Go, 2 048 Go, 4 096 Go

• Contrôleur : Silicon Motion SM2508

• NAND : 3D TLC

• Cache DRAM : Oui

• DirectStorage pris en charge : Oui

• Débits d’écriture/lecture séquentielle1 :

o 1 024 Go – jusqu’à 14 200/11 000 Mo/s

o 2 048 Go – jusqu’à 14 700/14 000 Mo/s

o 4 096 Go – jusqu’à 14 800/14 000 Mo/s

• Lecture/écriture aléatoire 4k1 :

o 1 024 Go – jusqu’à 2 200 200/2 150 000 IOPS

o 2048 Go - 4 096 Go – jusqu’à 2 200 000/2 200 000 IOPS

• Endurance

(TBW/DWPD)3 :

o 1 024 Go – 1.0 PB

o 2 048 Go – 2.0 PB

o 4 096 Go – 4.0 PB

• Consommation d’énergie4 :

o 1 024 Go – 0,27 W en moyenne / 6,6 W à 14,2 G / 6,6 W (MAX)

o 2 048 Go – 0,27 W en moyenne / 7,0 W à 14,7 G / 7,0 W (MAX)

o 4 096 Go – 0,27 W en moyenne / 7,1 W à 14,8 G / 9,5 W (MAX)

• Température de stockage :-40 à 85 °C

• Température de fonctionnement : 0°C 70°C

• Dimensions : 80 mm x 22 mm x 2,3 mm

• Poids :

o 1 024 Go – 7,3 g

o 2 048 Go - 4 096 Go – 7,7 g

• Vibrations en fonctionnement : 2,17G max. (7 - 800 Hz)

• Vibration en veille : 20G max. (20 - 1 000 Hz)

• MTBF : 2 000 000 heures

• Garantie/Support5 : Garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit

Ce SSD est conçu pour être utilisé avec des PC de bureau ou des ordinateurs portables/notebooks et non pas dans des environnements de serveurs.

1 Basé sur les performances « prêtes à l’emploi », lecture/écriture séquentielle à l’aide d’un processeur Ryzen 5 7600X PCIe 5.0 et d’une carte mère X670E, lecture/écriture aléatoire à l’aide d’un processeur Intel Ultra 7 et d’une carte mère Z890. La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.

2Une partie de la capacité indiquée sur un appareil de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit. Pour plus d’informations, consulter le Guide des mémoires Flash de Kingston sur kingston.com/flashguide.

3 Le Total d’octets écrits (TBW) est issu de la charge de travail client JEDEC (JESD219A).

4 La consommation électrique moyenne est basée sur la charge de travail Mobilemark™. La consommation électrique maximale est basée sur une valeur typique.

5 Garantie limitée valide pendant 5 ans ou selon le paramètre « Pourcentage utilisé » tel qu’indiqué par l’application Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). Pour les SSD NVMe, un produit neuf qui n’a pas été utilisé affiche un pourcentage d’utilisation égal à 0, tandis qu’un produit qui a atteint sa limite de garantie affiche un pourcentage d’utilisation supérieur ou égal à cent (100). Consultez Kingston.com/wa pour plus de détails.