Le Secours Populaire externalise son Infrastructure chez ITS Integra

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ITS Integra confirme son rôle de premier plan dans le monde de l’hébergement d’infrastructures IT à valeur ajoutée en accompagnant le Secours Populaire dans son projet d’externalisation.

Jours après jour, le Secours populaire agit pour un monde plus juste et plus solidaire. L’association intervient pour répondre aux besoins fondamentaux (alimentation, logement, santé) tout en soutenant des projets de solidarité, notamment en faveur des enfants, des familles précaires et des victimes de catastrophes naturelles.

Un changement profond du mode d’hébergement mis en œuvre

Dans le cadre de son action, l’association se doit de s’appuyer sur un outil informatique fiable, sécurisé et permettant à ses équipes de mener à bien leurs différentes opérations. C’est dans ce contexte que la DSI a souhaité repenser son infrastructure hébergée au sein de son siège et l’externaliser auprès d’un spécialiste du secteur. L’objectif était de pouvoir accompagner la croissance de l’association, d’accroitre la qualité de service, de renforcer la sécurité de ses infrastructures et de bénéficier d’une équipe d’experts pouvant intervenir à tout moment en cas de besoin.

Un appui d’un partenaire de confiance

C’est dans ce contexte qu’après avoir consulté les offres proposées sur le marché, l’association a choisi ITS Integra pour la qualité de sa proposition, sa compréhension de ses enjeux, sa connaissance du monde associatif et sa capacité à l’accompagner dans la croissance de ses activités. La maitrise des aspects sécurité physique et cyber a aussi joué un rôle important dans le choix du Secours Populaire. Enfin, une stratégie RSE cohérente et forte avec des actions en continu mises en place par ITS Group et ITS Integra ont fini de convaincre l’association.

Après avoir travaillé de concert avec les équipes IT du Secours Populaire, ITS Integra a su mettre en place une infrastructure sur mesure et lancer la migration sans accroc. Cette bascule n’a pas perturbé le fonctionnement opérationnel ni impacté les collaborateurs dans l’utilisation de leurs applications.

Le Secours Populaire peut donc désormais s’appuyer sur une infrastructure de nouvelle génération qui repose sur un dispositif industriel, sécurisé et pouvant simplement évoluer en fonction des besoins exprimés. Cela a aussi permis de réallouer les ressources IT internes de l’association vers des sujets sensibles comme l’évolution de la politique de cybersécurité.

Pauline KELDER, Directrice des Systèmes d’Information du Secours Populaire « ITS Integra a su comprendre nos besoins et mettre à notre disposition une équipe commerciale et technique toujours disponible et à l’écoute. ITS Intégra est donc un partenaire de confiance qui intervient sur l’externalisation des aspects hardware, espace disque ou encore sécurité de notre infrastructure. »