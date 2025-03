Le salon IT and Cybersecurity Meetings à Cannes

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le salon IT and Cybersecurity Meetings à Cannes, France, les 18, 19 et 20 mars 2025, est un concept unique de générateur de business qualifié plébiscité par l’ensemble du marché et inventé par Weyou group en 2009. Il est appelé « salon one to one meetings ».

Après plus de 265 000 rendez-vous organisés et réussis entre Top Acheteurs, porteurs de projets, et exposants à l’occasion des salons one to one meetings organisés à Cannes en France, Weyou Group a décidé de se développer en Espagne sur les secteurs économiques porteurs du pays.

C’est pourquoi il duplique à Marbella en Espagne, IT and Cybersecurity Meetings, le salon one to one meetings de référence en France sur la cybersécurité, le cloud la mobilité, les réseaux et les datacenters.

Son concept unique en Europe ainsi que sa plateforme digitale, son algorithme de matching, son application « Analytics » et son application salon développés par Weyou Group depuis 2009 sont la clé du succès incontesté de cet événement et plébiscité par l’ensemble du marché.

Le concept des salons one to one meetings consiste en des rendez-vous d’affaires de 15 minutes entre top Décideurs décisionnaires et porteurs de projets qualifiés par nos équipes, et des Prestataires des secteurs cybersécurité, réseaux, cloud, mobilité et datacenter.