Le rapport Downdetector® by Ookla® met en évidence les plus grandes pannes de service en 2024, notamment Facebook, Crowdstrike et Microsoft

décembre 2024 par Ookla®

Ookla® a publié sa dernière analyse sur les plus grandes pannes d’internet ( https://apo-opa.co/3D36xq3 ) au cours des neuf premiers mois de 2024. Le rapport, basé sur les données de Downdetector® ( https://apo-opa.co/3Zta2gR ), vise à analyser les plus grands défis associés aux interruptions de service, alors que la dépendance aux services numériques augmente.

Downdetector by Ookla est la plateforme d’information sur l’état des services en ligne la plus populaire au monde. En s’appuyant sur plus de 25 millions de rapports mensuels d’utilisateurs individuels, sur l’analyse en temps réel et sur la vérification des rapports de panne, Downdetector Explorer aide les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les opérateurs de réseaux mobiles, les entreprises technologiques, les banques et d’autres organisations à comprendre la taille et l’ampleur des incidents - et à agir rapidement pour résoudre les problèmes qui importent le plus à leurs clients.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et WhatsApp ont été les plus touchées, affectant des millions d’utilisateurs.

En outre, les FAI et les services de jeux ont également été fortement touchés, ce qui souligne à la fois la complexité de l’Internet et les besoins des services dépendant du réseau dans cet écosystème complexe.

Bien que les pannes aient eu lieu dans le monde entier, des régions clés comme l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique et les États-Unis ont connu d’importantes interruptions de service.

"Notre plateforme Downdetector offre une visibilité en temps réel sur les interruptions de service, aidant les utilisateurs et les entreprises à rester informés et à réagir efficacement", a déclaré Hamdy Farid, SVP of Product chez Ookla. "De nombreux gros détaillants, plateformes de médias sociaux, fournisseurs d’accès à Internet, services de streaming, sociétés de jeux et institutions financières de premier plan s’appuient sur Downdetector pour surveiller les pannes et comprendre les causes profondes des problèmes de connectivité."

Le rapport comprend également une répartition par région des pannes les plus importantes :

À l’échelle mondiale, la panne de Facebook du 5 mars a été la plus importante, avec plus de 11,1 millions d’utilisateurs à travers le monde qui ont signalé des problèmes. C’est dans la région Asie-Pacifique que les pannes de Facebook et d’Instagram ont eu le plus d’impact, suivies par des perturbations généralisées de Microsoft 365 et de services locaux tels que PayPay et Jio.

La région européenne a été affectée par les pannes de Facebook et de WhatsApp, ainsi que par l’interruption des services des fournisseurs de télécommunications Allemands 1&1 et Deutsche Telekom.

En Amérique latine, les perturbations de Facebook, Instagram et WhatsApp ont été largement ressenties, de même que les pannes de services locaux tels que Bait et Nubank.

Si les pannes de Microsoft 365 et de Facebook ont eu un impact significatif sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, des perturbations ont également été observées chez les fournisseurs de télécommunications locaux tels que Telkom, MTN et Vodacom.

Aux États-Unis et au Canada, les pannes de Facebook, de CrowdStrike et d’AT&T ont été les plus importantes, suivies par des interruptions de divers services de jeux et de fournisseurs d’accès à Internet. Notamment, lorsqu’une mise à jour logicielle de routine de Crowdstrike a mal tourné le 19 juillet, près de cinq millions de rapports d’utilisateurs sur Downdetector liés à des services utilisant Crowdstrike ou Microsoft (notamment des services d’urgence, des compagnies aériennes et des applications de covoiturage) ont été signalés.

"Dans de tels scénarios, la détection précoce, l’isolation des problèmes et la communication avec les utilisateurs deviennent critiques pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services locaux. Grâce à Downdetector Explorer, les opérateurs peuvent comprendre la taille et l’ampleur des incidents et agir rapidement pour résoudre les problèmes qui importent le plus aux consommateurs", a déclaré M. Farid.