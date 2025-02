Le rapport annuel 2025 de Cellebrite sur les tendances de l’industrie numérique fait ressortir la valeur de l’IA et la prépondérance des solutions cloud

février 2025 par Cellebrite

Cellebrite publie son sixième rapport : 2025 Industry Trends Survey (les tendances de l’industrie numérique en 2025). Cette année, le rapport s’intéresse à la manière dont les professionnels de la sécurité du secteur public utilisent et exploitent de puissantes solutions d’investigation numérique pour mettre à jour des preuves numériques dans les enquêtes criminelles. L’enquête révèle pour la première fois un intérêt manifeste généralisé pour l’intelligence artificielle (IA) utilisée pour faciliter et simplifier les enquêtes. 80 % des répondants reconnaissent ainsi que l’IA les aide à automatiser les tâches chronophages et à trouver plus rapidement des preuves essentielles.

L’enquête a recueilli plus de 2 100 réponses d’inspecteurs, d’enquêteurs, d’analystes, de procureurs et de responsables d’agences dans près de 100 pays, et démontre que si trois répondants sur dix ont observé une hausse des activités criminelles liées à l’IA, 64 % d’entre eux estiment que cette même technologie peut servir à faire baisser la criminalité.

Parmi les points saillants qui en ressortent :

• Recours quasi unanime aux preuves numériques : pour la deuxième fois en trois ans, les preuves numériques sont citées pour leur valeur majeure dans les enquêtes. 98 % des procureurs indiquent que les preuves numériques sont capitales dans le cadre d’une condamnation, et plus de la moitié des répondants s’accorde à dire qu’elles prévalent sur l’ADN.

• Essor des solutions cloud : les professionnels de la sécurité publique songent de plus en plus à exploiter le potentiel du cloud. Près de 40 % des personnes interrogées sont désormais ouvertes à l’exploitation des technologies cloud pour le stockage et le partage des preuves et citent ses avantages en matière dʼévolutivité et de sécurité – contre 35 % l’année dernière. Cependant, six enquêteurs sur dix continuent de se reposer sur des solutions plus traditionnelles comme des clés USB pour le partage des données, pourtant largement reconnues comme inefficaces et risquées pour la sécurité de la chaîne de conservation.

• Volumes écrasants des appareils et des données : les affaires impliquent généralement l’utilisation de deux à cinq appareils, et le volume moyen des données a doublé au cours des deux dernières années. À ce titre, 69 % des équipes d’enquêteurs soulignent manquer des outils et du temps nécessaires pour éplucher correctement toutes les données du dossier.

« À l’heure où les malfaiteurs font preuve d’une sophistication grandissante pour effacer leurs traces numériques, les agences de maintien de l’ordre doivent adopter des technologies avancées pour suivre le rythme et protéger leurs collectivités. » souligne David Gee, Directeur marketing de Cellebrite. « Cette année, nos conclusions pointent l’urgence et la nécessité d’intégrer des solutions cloud et d’IA responsables dans les flux de travail d’enquête afin de garantir que la justice soit rendue de manière efficace, raisonnable et sécurisée. »