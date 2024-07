Le principe du Zero Trust : Un impératif pour la sécurité globale

juillet 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Le principe du Zero Trust est fondamental et doit être appliqué dans toutes les situations où la sécurité est en jeu. Cela inclut non seulement la sécurité informatique, mais aussi la protection des personnes et des biens.