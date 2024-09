Le pouvoir des six : les clés pour une ingénierie et une intégration efficaces des systèmes dans les datacenters

septembre 2024 par François Debray, Chef Produit Power Quality, Eaton

L’industrie des datacenters est à un tournant décisif de son développement. Les avancées de l’intelligence artificielle (IA) et la gestion durable des infrastructures sont au cœur de cette transformation. L’utilisation de certains principes d’ingénierie des systèmes permet de réduire les risques de conception, la complexité et d’optimiser les performances du datacenter. Cette approche méthodique et pluridisciplinaire en six étapes prend en compte les composants de la chaîne cinématique et leurs interdépendances tout au long du cycle de vie, ce qui permet de créer de véritables solutions techniques de bout en bout. Cette méthode offre un avantage à la fois commercial et technique et se décline comme suit :

1. Conception des composants critiques des systèmes électriques

Comprendre les caractéristiques des composants et leur impact sur les propriétés électriques, la tension, la capacité de courant et l’impédance permet d’optimiser les performances, et d’améliorer l’efficacité énergétique pour répondre efficacement aux besoins informatiques.

L’utilisation d’une plate-forme logicielle numérique peut optimiser l’emplacement, la gestion et l’intégration des équipements. L’objectif est d’améliorer les performances, de prévoir les défaillances et d’optimiser l’utilisation grâce à une conception détaillée de chaque composant et à une compréhension approfondie de l’interaction entre tous les composants dès le départ.

2. Gestion des actifs et surveillance basée sur l’état

Il est nécessaire d’intégrer une couche numérique dans les systèmes de gestion de l’énergie. Cela permet la surveillance et la gestion des actifs en continu, ouvrant la voie à la mise en œuvre de mesures proactives, à l’augmentation de la durée de vie et à l’optimisation des performances.

L’utilisation d’une couche numérique avec des capacités de jumelage, associée à des fonctions d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique, permet d’optimiser les performances dès la phase de conception en identifiant les domaines dans lesquels l’équipement ne fonctionne pas comme prévu.

3. Conception du système

Considérer une approche plus large de la conception du système, au lieu de le considérer comme une série de blocs fonctionnels minimise le gaspillage d’énergie, garantit l’utilisation efficace des charges à forte puissance afin de réduire la demande de fonctionnement de la chaine cinématique.

Un système bien conçu et intégré contribue à la réalisation des objectifs opérationnels et de développement durable. L’amélioration de la communication et de l’interfaçage entre les composants du système peut contribuer à réduire la latence des données fournies afin d’optimiser et de maintenir les performances du système et de fournir plus d’informations sur le fonctionnement du système.

4. Efficacité énergétique

Une approche d’ingénierie des systèmes peut aider à atteindre les objectifs de durabilité et à réduire les coûts d’exploitation. La sélection et la prise en compte de l’équipement adéquat permettent d’améliorer l’efficacité globale.

Parallèlement, une plateforme logicielle surveille et gère l’efficacité énergétique grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA afin de mieux comprendre à quel moment les pertes électriques peuvent se produire et comment elles peuvent être évitées. Associées à d’autres, ces mesures permettent d’économiser de l’énergie et de stimuler l’intégration d’énergies renouvelables.

5. Intégration des énergies renouvelables

Les sources d’énergie renouvelables sont de plus en plus importantes dans l’écosystème électrique. Il est donc essentiel de comprendre l’impact de leur intégration sur les performances du système et la qualité de l’électricité. Correctement réalisée, cette intégration permet de fournir une énergie résiliente et fiable et de réduire la probabilité de pannes.

Cependant il faut prendre en compte l’inertie des énergies renouvelables, qui affecte la qualité du flux d’énergie le long de la ligne électrique en raison d’un moindre contrôle de la fréquence et d’une plus grande volatilité. Les effets sur les fluctuations de tension découlant de l’introduction d’un grand nombre de sources d’énergie doivent également être pris en compte. Une couche numérique permet de comprendre le mélange de production renouvelable sur site et hors site, en surveillant l’énergie consommée et sa source.

6. Conception souple et dynamique

Une approche de conception flexible et dynamique permet de répondre aux demandes changeantes et aux technologies émergentes telles que l’IA. Être adaptable permet de rester pertinent et efficace dans des environnements qui évoluent rapidement. L’intégration d’une plateforme logicielle permet d’identifier les changements nécessaires dans la conception et la meilleure façon de procéder aux adaptations, tout en comprenant leur impact et en optimisant la flexibilité.

Si l’objectif ultime est de créer un datacenter responsable et auto-optimisé, l’industrie doit s’orienter vers une conception basée sur les systèmes. Pour y parvenir, il faut collectivement adhérer à un ensemble de principes et adopter un état d’esprit systémique. L’utilisation des plateformes logicielles intégrées, pendant les opérations, mais aussi dès les premières étapes de la conception et tout au long du cycle de vie du datacenter permettra de générer plus facilement de la valeur opérationnelle et d’exploiter les informations qui proviennent des données.

En ces temps incertains, pour répondre à l’évolution des exigences en matière d’énergie et d’environnement, il faut commencer à penser différemment !