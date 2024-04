Le paradoxe du mot de passe : concilier confort et sécurité à l’ère numérique

avril 2024 par Check Point

Dans le monde numérique, les mots de passe sont généralement la première ligne de défense contre les cybermenaces. Pourtant, leur vulnérabilité et la banalisation de leur utilisation en font souvent le maillon faible. À l’occasion de la Journée mondiale du mot de passe, Check Point® Software Technologies Ltd. souligne l’importance de réévaluer nos habitudes concernant les mots de passe dans un contexte où les cyberattaques ne cessent de s’intensifier.

Les dangers d’un mauvais usage des mots de passe

Un choix de mot de passe peu judicieux peut avoir des conséquences dramatiques, surtout pour les entreprises. Quand on sait que plus de 23 millions de personnes utilisent des mots de passe rudimentaires tels que « 123456 », les risques sont considérables. Un niveau de sécurité aussi peu rigoureux peut mettre une entreprise en danger, provoquer des violations de données, des demandes de rançon et compromettre irrémédiablement la confiance des clients. Il suffit en effet d’un seul mot de passe trop faible pour déclencher des cyberattaques de grande envergure. En témoignent les récentes attaques contre de grandes entreprises comme Okta et 23AndMe qui ont été victimes de vol de données de connexion. C’est bien là la preuve que les mots de passe faibles ont un impact considérable et représentent une menace constante.

Qu’il s’agisse du phishing ou des attaques par force brute, les techniques utilisées par les cybercriminels ne cessent d’évoluer. Grâce aux progrès de l’IA, les pirates recourent désormais à des algorithmes d’apprentissage automatique pour deviner et déchiffrer les mots de passe avec une rapidité encore jamais vue, et exploiter les moindres failles de notre protection numérique. Cette escalade dans la capacité d’attaque oblige à adopter des mots de passe à la fois plus longs et plus complexes.

Un avenir sans mot de passe, une possibilité ?

Aujourd’hui, dans le paysage numérique, au moment où l’authentification biométrique devient monnaie courante, le rôle des mots de passe traditionnels fait l’objet d’un vif débat parmi les experts en sécurité. Certains préconisent l’abandon total des mots de passe au profit de solutions biométriques (telles que les empreintes digitales ou le FaceID) et d’alternatives modernes comme Google Passkey pour leur côté pratique et leur sécurité renforcée. D’autres défendent encore l’utilisation de gestionnaires de mots de passe ou la combinaison des deux méthodes. Malgré les progrès des technologies d’authentification, les mots de passe traditionnels restent très populaires sur différentes les plates-formes.

L’authentification biométrique, bien que sûre, présente un inconvénient majeur : une fois les données biométriques compromises, il impossible de les modifier. Une telle vulnérabilité pourrait se solder par une usurpation d’identité irréversible. Par contre, les mots de passe traditionnels peuvent être régulièrement mise à jour pour empêcher tout accès non autorisé après une violation de la sécurité.

De nombreux individus et secteurs d’activité dépendent encore des mots de passe pour accéder à des services essentiels, tels que les e-mails et les comptes personnels. Néanmoins, une tendance émerge vers l’authentification sans mot de passe, surtout dans les secteurs exigeant une sécurité stricte, tels que les institutions bancaires et les environnements de communication d’entreprise. La tendance est à l’adoption de jetons matériels, à l’authentification multifactorielle associée à d’autres dispositifs et à des codes de vérification à usage unique, qui offrent un accès sécurisé sans recourir aux mots de passe traditionnels.

Règles d’hygiène essentielles en matière de mots de passe

Voici quelques recommandations pour une meilleure sécurité des mots de passe :

– Complexité et longueur : créer des mots de passe avec une combinaison de chiffres, de lettres et de symboles et essayez d’utiliser 12 à 16 caractères pour plus de sécurité. Un mot de passe de 18 caractères peut être extrêmement difficile à deviner en raison du grand nombre de combinaisons possibles. Il faut que le mot de passe soit unique et éviter d’utiliser des informations personnelles faciles à deviner, telles que les dates de naissance ou d’anniversaire.

– Le même mot de passe pour des comptes différents : éviter de réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs plateformes. Utiliser des expressions ou des phrases faciles à mémoriser, comme « meryhadalittlelamb », ou une variante plus sûre en y ajoutant des caractères spéciaux « #M3ryHad@L1ttleL4m8 ». La solution Check Point Harmony Browse optimise la sécurité en empêchant toute réutilisation des mots de passe de l’entreprise sur des sites externes et en la protégeant contre le phishing et les malwares.

– Des mises à jour régulières : changer régulièrement ses mots de passe pour réduire le risque de violation. Le faire est indispensable, surtout après des incidents de sécurité tels que des fuites de données. Des solutions de type « Have I Been Pwned » peuvent aider à vérifier si les comptes ont été compromis pendant une violation de sécurité. Cela permettra d’effectuer les mises à jour quand cela sera nécessaire.

– Authentification multifactorielle (MFA) : activer systématiquement l’authentification multifactorielle pour rajouter une couche de sécurité supplémentaire. De cette façon, même si un mot de passe est compromis, tout accès non autorisé sera bloqué.

– KPI en matière de sécurité : les entreprises devraient exiger des changements réguliers de mots de passe et utiliser des solutions de gestion des accès privilégiés (PAM) pour gérer et surveiller efficacement l’accès aux comptes et aux données. Sensibiliser les utilisateurs à des pratiques strictes en termes de mots de passe est essentiel pour renforcer les défenses contre les cybermenaces qui se multiplient.

Si ces consignes sont respectées, les particuliers et les entreprises pourraient consolider de manière significative leur posture de sécurité numérique.

La Journée mondiale du mot de passe est l’occasion de rappeler qu’un mot de passe rigoureux est la base d’une sécurité efficace. Malgré les technologies de sécurité les plus avancées, le moindre oubli de mot de passe pourrait permettre à des pirates d’accéder à nos systèmes. Plus qu’une simple recommandation, les mots de passe complexes jouent un rôle majeur pour la sécurité.