Le nouvel ordinateur portable Surface Pro 10 for Business de Microsoft intègre une fonction d’authentification NFC sans mot de passe par clé YubiKey

avril 2024 par Marc Jacob

Microsoft s’est toujours positionné comme un pionnier dont les innovations numériques contribuent à rendre la technologie plus performante, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Sa mission, qui repose sur le fait de permettre à chaque entreprise d’aller toujours plus loin, se reflète dans les fonctionnalités dont disposent ses nouveaux produits, parmi lesquels l’ordinateur portable Surface Pro 10 pour les entreprises qui vient d’être annoncé, élevant la sécurité et l’expérience utilisateur au rang de priorité.

Le Surface Pro 10 pour les entreprises est le premier modèle de la gamme Surface Pro à intégrer un lecteur NFC situé dans l’angle supérieur gauche de l’écran. Ce nouveau flux d’authentification permet à l’utilisateur de se connecter en toute sécurité, rapidement et sans mot de passe à son ordinateur et d’accéder à des services cloud tels que Windows 365 ou Imprivata en alignant sa YubiKey sur le lecteur NFC de l’appareil.

Grâce aux fonctions NFC intégrées au Surface Pro 10, ajouter des utilisateurs capables de résister aux tentatives de phishing n’a jamais été aussi simple pour les entreprises. Les collaborateurs peuvent à présent utiliser leur YubiKey pour authentifier leur connexion à Windows en mode NFC et à leur compte Microsoft basé dans le cloud. L’accès à l’environnement Windows et aux applications Microsoft 365 est immédiat, ce qui marque une étape décisive vers un avenir sans mot de passe.

En utilisant les clés d’accès (passkeys) associées à leur appareil et stockées sur une YubiKey, les collaborateurs peuvent accéder à leur profil et aux données stockées dans le cloud à partir de n’importe quel Surface Pro 10 — un avantage majeur qui permet à tous les secteurs industriels de fournir le plus haut niveau de sécurité, au-delà de ceux qui se caractérisent par le partage des postes de travail tels que l’hôtellerie, le retail ou encore la santé.

« Nos clients professionnels s’appuient sur les ordinateurs de la gamme Surface pour leur haut niveau de sécurité et leurs expériences utilisateur transparentes. La possibilité de se connecter rapidement et en toute sécurité à l’ordinateur, ainsi que de s’authentifier au moyen d’une clé de sécurité NFC, représente une amélioration majeure que nous avons ajoutée au Surface Pro 10. Les YubiKeys tirent pleinement parti du lecteur NFC intégré et constituent une grande victoire sur les deux fronts, explique Nancie Gaskill, General Manager de Microsoft. Nous sommes ravis de collaborer avec Yubico pour faciliter l’utilisation des YubiKey et ainsi offrir aux utilisateurs des options d’authentification sécurisées à la pointe de l’innovation pour se protéger contre la menace croissante que représentent les cyberattaques basées sur l’identité. »

À l’occasion de notre prochain webinaire organisé avec Microsoft le 18 avril, nous verrons comment utiliser une YubiKey sur le Surface Pro 10 et présenterons nos autres intégrations pour Microsoft. Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez ici.

Yubico et Microsoft, la puissance d’un partenariat pour un avenir sécurisé

Ensemble, Microsoft et Yubico ont ouvert la voie à un avenir sans mot de passe et résistant aux tentatives de phishing pour les entreprises de toutes tailles, tous secteurs d’activité confondus. Yubico collabore depuis longtemps avec Microsoft au sein de l’alliance FIDO et en tant que contributeur majeur aux normes d’authentification FIDO2/WebAuthn. La prise en charge du standard FIDO2/WebAuthn par les YubiKeys assure aux entreprises une expérience utilisateur sans friction et une sécurité renforcée avec authentification par clé matérielle résistante aux tentatives de phishing. Au travers de leur collaboration et de leur adhésion à l’Alliance FIDO, Yubico et Microsoft collaborent de manière transparente pour aider les organisations publiques et privées à adopter les principes du Zero Trust.

Que l’environnement de l’entreprise soit déployé dans le cloud ou sur site avec Microsoft Entra ID, les clés de sécurité YubiKeys accélèrent l’adoption de l’authentification sans mot de passe. Les utilisateurs de solutions Microsoft - qu’ils utilisent Entra ID ou Microsoft 365 — peuvent ainsi bénéficier de manière transparente de la prise en charge native de la YubiKey et de ce fait d’une conformité immédiate aux réglementations les plus strictes en matière de protection de la vie privée.

Conçue pour aider les entreprises à atteindre le plus haut niveau de sécurité lors de l’authentification et d’une grande facilité d’utilisation, la YubiKey fonctionne nativement avec Windows 11, Entra ID, Active Directory Certificate Services (ADCS) et des centaines d’applications et services d’entreprise dans l’optique d’empêcher la prise de contrôle des comptes utilisateur. La YubiKey est la seule clé de sécurité matérielle qui soit simultanément compatible avec le plus large éventail de protocoles d’authentification et de standards ouverts, ce qui améliore l’authentification tout en réduisant la complexité et le coût total de possession (TCO).

Les utilisateurs peuvent dès à présent utiliser leur YubiKey avec leur compte Microsoft professionnel ou personnel, le navigateur Edge ou encore le service d’identification Microsoft Entra ID. Par ailleurs, qu’elle appartienne au secteur public ou privé, une entreprise peut bloquer toute tentative de connexion qui n’utilise pas l’authentification basée sur les certificats (CBA) et s’assurer que ses employés sont protégés en utilisant des solutions d’authentification multi-facteurs (MFA) sécurisées et résistantes aux tentatives de phishing à l’aide d’une clé d’authentification. Ajoutée aux toutes nouvelles fonctionnalités intégrées au nouveau Surface Pro 10, la YubiKey représente l’outil de protection sûr et efficace que les entreprises attendaient et dont les utilisateurs peuvent se servir en tous lieux.

Évoluer vers le mode sans mot de passe en combinant la YubiKey et le nouveau Surface Pro 10

Il est aujourd’hui possible de profiter de la collaboration de longue date entre Microsoft et Yubico en associant les YubiKeys aux nouveaux Surface Pro 10 dans votre entreprise. Vous bénéficierez ainsi d’une sécurité renforcée et d’une plus grande facilité d’intégration des nouveaux utilisateurs tout en respectant les standards de sécurité les plus rigoureux avec une protection multifacteurs Zero Trust résistante au phishing à tous les niveaux de la hiérarchie. Des travailleurs de première ligne aux opérateurs du service d’assistance en passant par les ingénieurs et les cadres qui les supervisent, tous les collaborateurs peuvent bénéficier du haut niveau de sécurité fourni par la YubiKey.