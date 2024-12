Le nouveau Sandisk arrive bientôt

décembre 2024 par Marc Jacob

Sandisk Corporation dévoile un aperçu de sa nouvelle identité de marque et de sa vision créative, marquant son retour ambitieux en tant qu’innovateur indépendant des technologies Flash et mémoire, prévu début 2025.

Inspirée par ce « Mindset of Motion », la nouvelle orientation créative de Sandisk incarne une vision tournée vers l’avenir, où l’entreprise ouvre la voie à de nouvelles possibilités, reliant le présent aux ambitions de chacun. Cet état d’esprit favorise la réalisation des ambitions tout en créant un écosystème collaboratif, moteur de progrès et de croissance future.

Le logo Sandisk® incarne un héritage de mobilité et de polyvalence, facilitant un monde fluide et simplifié d’expression et de stockage des données résilientes. Grâce à ses innovations, l’entreprise fait avancer les aspirations et repousse les limites du possible, permettant aux consommateurs comme aux entreprises d’exploiter leurs données partout.

Les caractéristiques du logo Sandisk

De simple pixel à tremplin vers de nouvelles ambitions, le nouveau logo Sandisk est conçu pour incarner l’innovation. Ses lignes épurées et son design minimaliste reflètent la vitesse et l’efficacité de la technologie Flash. La lettre emblématique « D » ouverte s’associe à un « S » moderne inspiré des pixels, symbolisant à la fois la collaboration et le partenariat pour façonner l’avenir de la technologie. Décliné en versions verticale et horizontale, ce symbole repousse toutes les limites.