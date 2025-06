Le nouveau rapport de Mercury Security révèle les principales tendances qui transforment la technologie du contrôle d’accès

juin 2025 par Mercury Security

Mercury Security publie son rapport Trends in Access Controllers Report, basé sur une enquête menée auprès de plus de 450 professionnels de la sécurité en Amérique du Nord et en Europe. Les résultats soulignent le rôle vital du contrôleur dans un système de contrôle d’accès physique (PACS), où l’appareil ne se contente pas d’appliquer les politiques d’accès, mais se connecte également aux lecteurs pour vérifier les informations d’identification de l’utilisateur, qu’il s’agisse de badges d’identification, de données biométriques ou d’identités mobiles. Avec 72% des personnes interrogées identifiant le contrôleur comme un facteur critique ou important dans la conception du PACS, le rapport souligne à quel point le choix de la plateforme du contrôleur est devenu une décision stratégique pour les responsables de la sécurité actuels.

Les principales tendances qui redéfinissent la conception et la mise en œuvre des contrôleurs d’accès physique sont les suivantes :

1. Penser d’abord à la sécurité :

90% des personnes interrogées déclarent qu’il est essentiel de rester en phase avec les normes de cybersécurité. Plus de 71 % citent la protection avancée - démarrage sécurisé, OSDP, cryptographie - comme l’un des principaux facteurs de décision.

2. Intégration mobile et Cloud :

55% recherchent la compatibilité du contrôleur avec d’autres données d’identification, y compris les identifiants mobiles. Plus de la moitié (52 %) considèrent que l’intégration dans le Cloud est essentielle pour la l’évolutivité, la surveillance en temps réel et la gestion à distance.

3. La fiabilité n’est pas négociable :

63 % des personnes interrogées considèrent la fiabilité et le temps de disponibilité comme les critères les plus importants dans le choix d’un contrôleur, bien plus que le coût ou les caractéristiques techniques.

4. Compatibilité ascendante et descendante :

86% exigent des contrôleurs qui soutiennent la planification à long terme de l’infrastructure grâce à la compatibilité avec les systèmes passés et futurs.

5. Interopérabilité et architecture ouverte :

76 % citent l’interopérabilité avec des environnements mixtes comme essentielle, ce qui souligne l’évolution vers des systèmes flexibles et basés sur des normes.

Le rapport explore également le rôle émergent de l’IA et de l’edge computing dans la performance des contrôleurs, ainsi que l’intégration croissante des données d’accès aux opérations de construction.