Le Network-as-a-Service (NaaS) de Colt permet la première diffusion en direct du gala de la Berlinale dans sept villes allemandes

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Partenaire cinéma numérique de la Berlinale depuis plus de 15 ans, Colt assure la diffusion en direct de l’événement, grâce à son service d’accès Internet dédié, basé sur sa solution Network-as-a-Service (NaaS).

Les amateurs de cinéma pourront ainsi assister à cette soirée prestigieuse depuis des salles de projection à Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart, en plus de Berlin. La cérémonie mettra à l’honneur le jury international et récompensera l’actrice Tilda Swinton, qui recevra le prestigieux Ours d’honneur. La soirée sera également marquée par la projection en avant-première du film d’ouverture The Light, réalisé par Tom Tykwer et distribué par X Verleih, société berlinoise spécialisée dans la distribution cinématographique.

Le service informatique de la Berlinale s’appuie sur l’interface intuitive de la solution On Demand Network-as-a-Service de Colt, permettant un ajustement en temps réel de la bande passante en fonction des besoins spécifiques de l’événement. Cette flexibilité est essentielle pour gérer les pics de demande en transmission de données, garantissant ainsi une diffusion fluide et sans interruption.

« La Berlinale est en constante évolution, tout comme ses exigences technologiques. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur l’expertise de Colt depuis plus de 15 ans », explique Ove Sander, Technical Director Digital Cinema of the Berlinale.

« Le réseau en tant que service est la technologie idéale pour permettre à la Berlinale de se présenter en direct aux cinéphiles dans les cinémas en dehors de Berlin et d’étendre la portée du festival. Pour nous, il s’agit d’un excellent exemple des « connexions extraordinaires » que nous créons avec notre réseau. Cette nouvelle étape importante pour la Berlinale prouve que l’objectif commun d’une expérience client de haute qualité et d’une confiance mutuelle dans le savoir-faire et l’expérience du partenaire peut se traduire par une expérience inoubliable. Nous sommes fiers d’avoir pu travailler avec la Berlinale à plusieurs reprises depuis tant d’années », déclare Roxana Dobrota, Country Manager de Colt Allemagne.

L’offre Network-as-a-Service de Colt à la Berlinale comprend :

Fourniture d’un réseau de fibres optiques d’environ 200 kilomètres pour le festival.

• Deux lignes à 10 Gbit/s relient le nœud du réseau Colt au Berlinale Film Office sur la Potsdamer Platz.

• Connexion des principaux sites du festival via un réseau en étoile de lignes à 10 Gbit/s et 1 Gbit/s jusqu’au nœud du réseau.

• Transmettre un pétaoctet de données au cours de l’événement

• Convertir tous les films, quel que soit leur format, en un format numérique standardisé qui sera stocké sur les serveurs de la Berlinale.

• Permettre aux studios de cinéma de télécharger leurs œuvres directement sur les serveurs de la Berlinale via une connexion Internet de 10 gigabits. Cela permet de gagner un temps précieux : il ne faut que 20 minutes pour qu’un paquet de données cinématographiques voyage d’Hollywood à Berlin.