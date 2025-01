Le Nearshore, une approche pertinente au service des ESN

janvier 2025 par Yosri AYADI, General Manager at Numeryx MEA chez Numeryx

Le métier de l’intégration et de la mise en œuvre des solutions et d’infrastructures de nouvelle génération nécessite de s’appuyer sur une approche industrielle. Dans ce contexte, les Entreprises de Services Numériques se doivent de bénéficier d’équipes d’experts toujours disponibles pour répondre rapidement aux attentes des clients et leur permettre de déployer rapidement leurs projets dans une logique financière maitrisée. C’est précisément en ce sens que le sujet du Nearshore est particulièrement pertinent et peut permettre aux ESN de se distinguer, de renforcer leur avantage concurrentiel et de livrer des projets de pointe à des prix compétitifs.

Accéder à des ressources expertes et pallier à la pénurie des talents

Recruter des experts à l’échelle nationale est aujourd’hui un véritable casse-tête pour les DSI comme pour les ESN. En ce sens, pouvoir dépasser les frontières et s’entourer en proximité de talents confirmés est une véritable opportunité. Il s’agit d’une tendance en forte accélération, notamment en Afrique du Nord où nombre d’experts IT peuvent être mobilisés pour développer, co-développer ou assurer des prestations de support IT par exemple. Investir dans une approche Nearshore est donc une option non négligeable qui mérite d’être étudiée.

Ne pas improviser son approche Nearshore

Si la perspective de lancer une approche Nearshore est particulièrement séduisante, elle ne peut s’improviser et doit parfaitement être encadrée pour éviter toute incompréhension, déconvenue et insatisfaction. Après avoir posé une organisation et un cadre clairs, il est alors possible de lancer ses opérations dans les meilleures conditions et de gérer efficacement les projets. La notion de pilotage des opérations est alors un élément clé qui permettra de travailler efficacement avec des équipes distantes.

Ne pas négliger le sujet de la langue et les plages horaires

Sur ce point, attention également à prendre en compte la nécessité de pouvoir communiquer de manière fluide avec les équipes Nearshore. Ainsi, privilégier des échanges en français (que ce soit pour les collaborateurs de l’ESN ou ses clients) est un point clé. On notera également que la notion de fuseau horaire est à prendre en considération. Ces points sont aussi importants que les sujets liés à l’expertise et au pilotage et vont permettre à son projet de devenir un véritable succès opérationnel.

Le Nearshore n’est donc plus qu’un simple concept, mais un accélérateur de croissance au service de la qualité des projets développés par les Entreprises de Services Numériques. Investir dans une approche Nearshore permet donc de donner un nouvel élan à l’activité des ESN, de renforcer leur qualité de service et de s’appuyer sur des équipes bénéficiant d’un très haut niveau d’expertise.