Le marché du numérique en France ralenti par une conjoncture défavorable aux investissements

juin 2025 par Numeum et PAC

Une dynamique de croissance en net repli

Les secteurs de nos clients, comme l’industrie manufacturière, la banque et le commerce, connaissent une baisse ou une stagnation, réduisant la demande en services numériques. Numeum prévoit une croissance limitée du marché à 1,8 % en 2025, contre +4,1 % fin 2024. Cette prévision concerne les ESN, le conseil en technologies, ainsi que les éditeurs et plateformes cloud.

Les éditeurs et plateformes cloud, seuls en croissance (+8,2 %), bénéficient surtout de la dynamique « move to cloud » (IaaS et PaaS,) et de la hausse des tarifs, ces deux facteurs représentant 3 points des 8,2 %. Cependant, cette progression repose sur peu de nouveaux projets d’investissement, ce qui freine les activités d’intégration et de déploiement des ESN et du conseil en technologies.

Pour 2025, Numeum anticipe pour la première fois des baisses pour les ESN (-2,1 %) et le conseil en technologies (-2,5 %), avec une diminution du taux d’occupation des équipes, signalée par 32 % des répondants.

IA générative : une adoption freinée malgré la montée en puissance

La prise de conscience des opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA) progresse nettement, avec 48% des entreprises qui déclarent travailler sur des projets d’IA générative, contre 29 % au second semestre 2023. Cependant, les investissements de nos entreprises doivent s’intensifier pour surmonter les obstacles identifiés à l’adoption et à l’utilisation de l’IA générative. Dans ce cadre, il est essentiel d’accélérer la formation à cette technologie, le manque de compétences étant cité comme un obstacle majeur par 47 % des répondants. De même, la difficulté à identifier des cas d’usage à forte valeur, également mentionnée par 47 % des répondants, doit être surmontée pour permettre à nos clients d’investir massivement dans ce domaine.

Un recul de l’emploi en 2024 et des perspectives de recrutement incertaines pour 2025

La situation actuelle pousse nos entreprises à adopter une approche prudente en matière de recrutement, en particulier pour les jeunes diplômés et alternants, avec une baisse prévue en 2025 : 36 % des répondants anticipent une diminution des recrutements dans cette catégorie. Par ailleurs, le secteur numérique enregistre un recul de l’emploi en 2024, effaçant les créations nettes d’emplois intervenues en 2023. Ainsi, le niveau d’emploi revient à celui de 2022, soit environ 666 000 postes.

Un appel à la responsabilité collective

Face à ce constat, nous appelons à l’action. En France, le numérique ne représente que 5,5 % du PIB, contre 10 % aux États-Unis, et le pays se classe au 22e rang européen en matière d’utilisation du numérique dans les entreprises. Ce retard est notable non seulement par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais également vis-à-vis de certains voisins européens comme l’Allemagne. Dans un contexte d’instabilité politique et d’incertitudes budgétaires, il est impératif de soutenir l’investissement dans la transition numérique.

Nous appelons d’une part à la responsabilité des élus politiques afin de garantir un climat propice à l’investissement en ne remettant pas en cause des mécanismes de soutien à l’innovation (Crédit d’impôt Recherche, Crédit d’impôt Innovation, Jeune Entreprise Innovante, amortissement fiscal pour les PME innovantes) ; et nous appelons d’autre part l’ensemble des dirigeants des différents secteurs économiques à assurer des investissements au bénéfice de l’économie française et européenne (développement de l’autonomie numérique européenne en matière de technologie et de compétences).

Véronique Torner, présidente de Numeum : « A l’heure où nous devons accélérer notre numérisation, notre dernière enquête montre que les acteurs économiques sont plus soucieux de maîtriser voire de réduire leurs coûts à court-terme plutôt que d’engager des stratégies d’investissement pour le futur. Ces chiffres sont révélateurs des tendances à venir au niveau macroéconomique : le numérique est en effet l’oracle de notre compétitivité. Il est urgent d’inverser la tendance car la France risque de décrocher sérieusement de la compétition internationale. »

Benoît Darde, membre du Comex Numeum : « Nous faisons face à un contexte où l’imprévisibilité domine. Il est urgent de soutenir les investissements en matière d’innovations technologiques pour investir dans l’avenir de notre économie et de notre autonomie numérique. Nous appelons donc à maintenir les dispositifs comme le Crédit d’impôt Recherche ou le statut de Jeune Entreprise Innovante, … ».

Méthodologie de l’étude

L’étude « Tendances et perspectives du marché du numérique en France » réalisée à partir des chiffres du marché issus de la modélisation du cabinet d’étude PAC pour Numeum et des indicateurs issus des réponses de plus de 300 entreprises à l’enquête en ligne réalisée entre mi-avril à fin mai 2025.

L’enquête étant semestrielle, Numeum et PAC peuvent analyser les tendances et revoir les prévisions selon les évolutions de la conjoncture et du contexte.