Le logiciel Clarity® Enterprise de SML dans l’Industry Experience Center de Microsoft présente la technologie RFID

avril 2024 par Patrick LEBRETON

L’Industry Experience Center, une installation privée qui n’est pas ouverte au public, est situé au siège de Microsoft et sert de plaque tournante pour la présentation de solutions de pointe qui favorisent la transformation dans divers secteurs. Dans cet environnement dynamique, SML RFID a captivé le public en illustrant le potentiel de transformation de la RFID au niveau de l’article dans un environnement de vente au détail à grande échelle.

En utilisant les installations de pointe de Microsoft et Microsoft Azure, SML a efficacement présenté l’intégration transparente de la technologie RFID, révolutionnant la gestion des stocks, la logistique de la chaîne d’approvisionnement et les opérations des magasins. Grâce à des démonstrations en direct dans l’environnement de la vente au détail, les visiteurs ont pu constater de visu les avantages tangibles de la mise en œuvre de solutions RFID, notamment l’amélioration de la précision des stocks, l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et l’augmentation de la satisfaction de la clientèle.

SML continue de mener la charge en révolutionnant le paysage de la vente au détail grâce à son approche pionnière de la technologie RFID. En se concentrant sans relâche sur l’innovation et les solutions centrées sur le client, SML reste à l’avant-garde pour façonner l’avenir du commerce de détail.