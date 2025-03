Le groupe VFLIT primé lors des SonicWall Partner Awards 2025

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SonicWall organise chaque année les SonicWall Partner Awards 2025 pour rendre « hommage à ses exceptionnels partenaires et distributeurs » et ainsi célébrer « leur engagement inébranlable à protéger les clients dans un paysage de menaces dynamique et toujours plus complexe » précise-t-elle. Parmi les lauréats, le groupe VFLIT, entreprise nantaise, partenaire global de proximité pour répondre aux besoins IT des entreprises et des organisations du Grand Ouest a été distingué dans la catégorie « Technical partner of the Year ».