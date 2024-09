Le groupe Numeryx renouvelle sa certification ISO 9001

septembre 2024 par Marc Jacob

Numeryx démontre une nouvelle fois sa capacité à positionner la qualité et l’expertise au centre de son modèle de croissance. Travaillant sur des marchés de pointe à l’image de la cybersécurité et des infrastructures, Numeryx investit chaque année des ressources importantes pour assurer une qualité de service de premier plan et accompagner ses clients dans la mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée. Le passage continu de certifications s’inscrit dans cette démarche et positionne le groupe comme l’un des acteurs les mieux référencés sur son marché.