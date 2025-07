Le groupe inherent annonce l’acquisition de Systonic

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le groupe inherent annonce l’acquisition de Systonic, pure player régional spécialiste des services de cloud privé, pour accélérer son ancrage territorial et renforcer son offre cloud. Cette acquisition est réalisée avec le soutien de Keensight Capital (« Keensight »), l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout[1].

Fondé en 1989, Systonic est un acteur reconnu de l’hébergement sécurisé et des services managés adressant une clientèle composée à 60 % d’acteurs privés et à 40 % de collectivités locales. Le rapprochement avec adista est l’occasion pour Systonic de proposer à ses clients un guichet unique avec un panel d’offres très large comprenant connectivité, cloud et cybersécurité pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

Cette opération constitue la quatrième acquisition du groupe inherent depuis le début de l’année, après celles de devensys cybersecurity, Conexio Telecom et Everlink. Cette acquisition vient consolider son expertise cloud, open source et services managés. Grâce à cette intégration, le groupe inherent renforce également son empreinte en matière d’infrastructure, portant à 16 le nombre total de ses datacenters en France. Le rapprochement avec Systonic permet à inherent d‘intensifier davantage son engagement auprès du secteur public, avec des offres souveraines renforcées. Damien Delavie, Président de Systonic, devient Directeur Cloud et Infrastructure d’adista.

[1] Growth Buyout : investissement dans des entreprises privées rentables et en forte croissance, en position minoritaire ou majoritaire, avec ou sans effet de levier, en utilisant une approche flexible adaptée aux besoins des entrepreneurs individuels, afin de financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisition ou de fournir des liquidités aux actionnaires historiques.