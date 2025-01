Le groupe inherent acquiert devensys cybersecurity

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le groupe inherent consolide et renforce son activité Cybersécurité en associant les expertises et compétences de devensys cybersecurity à celles de cyberprotect, expert SOC, intégré en 2022. Avec plus de cent experts dédiés à la cybersécurité, le groupe s’impose comme un acteur majeur sur le marché français. Cette acquisition est réalisée avec le soutien de Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout.

Le groupe inherent, acteur majeur de la cybersécurité en France

Au service d’acteurs privés et publics, qu’il s’agisse de grands comptes, de PME ou de startup, de collectivités ou de ministères régaliens - dont des organisations nécessitant des habilitations, devensys cybersecurity va permettre au groupe inherent d’élargir son portefeuille d’offres et d’accélérer son développement sur le marché de la cybersécurité. La branche cybersécurité du groupe portera le nom de devensys cybersecurity et s’appuiera sur plus de cent experts cyber. Elle sera dirigée par Léo GONZALES, CEO et co-fondateur de devensys cybersecurity.

Devensys cybersecurity, pure-player de la cybersécurité en France

Fondée à Montpellier en 2013, devensys cybersecurity a pour mission de renforcer la cyber-résilience de ses clients. L’entreprise propose une gamme complète de services en cybersécurité :

• Sécurité offensive, avec des tests d’intrusion notamment, pour tester la résilience des organisations (pentest, ingénierie sociale, intrusion physique…)

• Sécurité défensive pour assurer la surveillance des systèmes d’information, grâce notamment à trois équipes SOC (Security Operations Center) disponibles 24/7, basées sur le territoire français, à Montpellier, Lyon et Fort-de-France. Devensys cybersecurity propose également des offres d’audit et d’accompagnement autour des solutions de ses partenaires technologiques.

• Préparation et réponse aux incidents en 24/7, via un CERT (Computer Emergency Response Team), ainsi qu’un VOC (Vulnerability Operations Center) qui assure la gestion de solutions spécifiques de sécurité (cartographie externe, détection de vulnérabilités, suivi des fuites de données, atteintes à la marque).

• Parcours de formations sur-mesure et programmes de certifications à destination des professionnels de l’informatique (CEH, CISSP, OSCP, Hack The Box…)