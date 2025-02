Le Groupe iliad investit 3 milliards d’euros dans l’IA

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

A l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui s’ouvre ce lundi à Paris, le Groupe iliad réaffirme son ambition d’être un leader industriel de l’intelligence artificielle en Europe. Une enveloppe globale de 3 milliards d’euros a été allouée par le Groupe pour investir dans les infrastructures dédiées à l’IA (datacenters et puissance de calcul), la recherche et les couches applicatives.

OpCore, la plateforme indépendante européenne de datacenters

OpCore, la filiale qui opère les 13 datacenters du Groupe, va investir 2,5 milliards d’euros afin de renforcer sa position de leader européen du datacenter hyperscale dédié notamment aux ressources de calcul IA. Pour ce faire, le Groupe a noué un partenariat avec Infravia, acteur majeur indépendant du capital investissement en Europe. OpCore déploiera ainsi, à court terme, plusieurs centaines de mégawatts de capacités. Notre ambition sur le long terme est de construire plusieurs gigawatts de capacités à travers l’Europe.



Scaleway, la plus grande capacité de calcul commercialisable dédiée IA d’Europe

Avec Scaleway, sa filiale B2B dédiée au cloud, le Groupe a aussi investi dans la plus grande capacité de calcul commercialisable en Europe pour l’IA. Ce sont ainsi près de 5000 GPUs dernière génération qui sont mis à la disposition des entreprises pour entraîner et utiliser leurs modèles. Parmi les références de Scaleway : Mistral AI, H ou encore Photoroom. Grâce à Scaleway, les meilleurs modèles open-source sont par ailleurs disponibles pour toutes les entreprises dans un environnement cloud souverain et sécurisé : Llama (Meta), Moshi (Kyutai) et désormais Deepseek.

Free x Mistral AI, le partenariat qui démocratise l’IA

Ce jour, Free et Mistral AI ont par ailleurs annoncé un partenariat inédit en France. Grâce à cet accord, Free devient le 1er opérateur du pays à proposer à tous ses abonnés mobiles un assistant IA, avec le Chat Pro – la nouvelle version premium de l’assistant IA de Mistral AI – offert pendant 12 mois en exclusivité1. Les 15,5 millions d’abonnés Free vont ainsi pouvoir bénéficier gratuitement d’un outil IA à la pointe de la technologie, développé par un champion français et un leader européen de l’IA.

Kyutai, le laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en IA

L’IA est un domaine en pleine construction et la recherche scientifique y joue un rôle prépondérant. C’est pourquoi le Groupe iliad a co-fondé fin 2023 le laboratoire Kyutai, une fondation dédiée à la recherche open-science en IA, en le dotant pour sa part à hauteur de 100 millions d’euros. L’approche open-source, que le Groupe iliad a toujours défendue, est en effet structurante dans la course à l’IA. Elle est aujourd’hui plébiscitée par tous les acteurs du marché. Dès juillet 2024, l’équipe de Kyutai – composée de chercheurs en IA parmi les meilleurs au monde – a dévoilé Moshi, un modèle d’IA open-source doté de capacités vocales sans précédent.

Hier, Kyutai a lancé Hibiki, une technologie vocale révolutionnaire pour la traduction simultanée. Hibiki ("écho" en japonais) permet une traduction en temps réel tout en préservant la voix du locuteur et en adaptant de manière optimale son rythme au contenu sémantique du discours source. Hibiki produit ainsi une traduction orale et écrite instantanée dans la langue cible. Entraîné pour l’heure à traduire du français vers l’anglais, Hibiki dépasse sur cette tâche l’état de l’art actuel, en termes de qualité de traduction, de fidélité vocale du locuteur et de naturel. Grâce à la simplicité de son processus d’inférence, le modèle peut être utilisé en temps réel sur mobile. Ce lancement représente une nouvelle étape pour les technologies vocales en ouvrant des opportunités extraordinaires en matière de communication et d’accessibilité.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad : « Au sein du Groupe iliad, nous croyons depuis plusieurs années à la puissance de l’intelligence artificielle et nous avons décidé d’y consacrer les moyens nécessaires. Nous investissons 3 milliards d’euros sur toute la chaîne de valeur : des data centers à la puissance de calcul en passant par la recherche en open-science, ou encore la démocratisation des usages avec notre partenariat avec Mistral. Si nous multiplions les initiatives depuis 3 ans, c’est que nous sommes à un moment décisif où se joue notre avenir collectif. »