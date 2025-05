Le groupe Hyundai Motor enrichit l’expérience à bord grâce à Equinix

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le Groupe Hyundai Motor déploie sa plateforme cloud privée, HCloud, dans les centres de données Equinix à travers le monde, visant à améliorer l’expérience client et la qualité de service pour plus de 10 millions d’abonnés aux services de voitures connectées.

HCloud, la plateforme cloud propriétaire du Groupe, a été conçue pour répondre à la demande croissante en matière de traitement des données en temps réel, de connectivité continue et d’infrastructure évolutive, des besoins renforcés par les innovations des véhicules connectés et autonomes.

Le Groupe s’appuie sur les centres de données Equinix International Business Exchange™ (IBX®) en Asie, aux États-Unis et en Europe, ainsi que sur Equinix Fabric®, afin d’interconnecter HCloud à plusieurs fournisseurs de cloud public, dont Amazon Web Services (AWS). Cette architecture multicloud hybride permet d’accélérer le déploiement global des services CCS (Connected Car Services), tout en garantissant une connectivité fiable, une couverture homogène et une latence réduite.

Le Groupe Hyundai Motor, composé des marques Hyundai, Kia et Genesis, propose des services CCS intégrant des fonctionnalités d’infodivertissement embarqué et des applications mobiles accessibles via les réseaux sans fil. Depuis le lancement de ces services en 2003, le Groupe a dépassé les 10 millions d’abonnés dans le monde en 2023 et vise 20 millions d’ici 2026. Pour soutenir cette croissance, il investit de manière significative dans l’expansion de HCloud, sa plateforme cloud dédiée, pour offrir des services embarqués toujours plus sophistiqués, incluant une expérience de conduite entièrement personnalisée.

Avec la prévision que 95 % des véhicules neufs seront connectés d’ici 2030 [1], le Groupe a identifié le besoin d’un traitement distribué des données et d’une proximité accrue avec les écosystèmes cloud et réseau afin d’assurer une expérience optimale. Cette exigence a conduit au déploiement de HCloud dans les centres IBX d’Equinix à Séoul, Los Angeles et Francfort, sélectionnés pour leur influence mondiale, leur densité de connectivité opérateur élevée et leurs standards opérationnels de premier plan, garantis par des accords de niveau de service (SLA). La proximité d’Equinix avec les principaux fournisseurs cloud et réseaux permettra au Groupe de nouer des partenariats stratégiques tout en assurant la performance et l’évolutivité nécessaires.

Ce partenariat avec Equinix a permis au Groupe d’optimiser la réactivité de ses applications et d’améliorer la qualité de ses services à distance. Il soutient également sa transition vers des véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles, SDV), tout en préparant le terrain pour des solutions de mobilité plus intelligentes, sécurisées et toujours plus connectées.

« En tirant parti des centres de données mondiaux d’Equinix, nous offrons un service de voiture connectée de haute qualité et améliorons l’expérience utilisateur grâce à une latence réduite, une connectivité mondiale stable et une évolutivité améliorée de notre plateforme HCloud. Le partenariat avec Equinix nous rapproche de notre objectif de devenir le leader mondial des services de voitures connectées. Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec Equinix pour soutenir la croissance de notre écosystème mondial de voitures connectées », déclare Youngjoo Han, Vice-président et responsable du Centre d’infrastructure informatique, Groupe Hyundai Motor.

« L’avenir de l’industrie automobile repose sur les véhicules connectés. En s’appuyant sur une infrastructure multicloud hybride, les constructeurs peuvent tirer parti des avantages du cloud tout en conservant la liberté de choisir entre une colocation dédiée, sécurisée, et des services cloud hautement évolutifs, adaptés à chaque type de charge de travail. Grâce à son empreinte mondiale, Equinix ne fournit pas seulement l’infrastructure technique nécessaire, mais aussi un écosystème numérique interconnecté et une densité réseau unique. Une combinaison idéale pour permettre aux entreprises coréennes, comme Hyundai Motor, d’accélérer leur transformation numérique et de renforcer l’expérience client »,déclare Chris Jang, Directeur général, Equinix Corée.