Le Groupe Foliateam consolide ses activités et accélère sur le cloud et la cybersécurité

juin 2024 par Marc Jacob

Historiquement acteur-clé dans les solutions de télécommunication, de connectivité et les infrastructures informatiques, l’entreprise française Foliateam annonce une nouvelle accélération dans les domaines de la cybersécurité et du cloud privé d’entreprise. En se positionnant désormais comme prestataire de services managés (MSP), Foliateam ouvre un nouveau chapitre de son histoire… et ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à l’horizon 2026.

Cette année, cloud et cybersécurité devraient atteindre 30% du CA

Infrastructures, hébergement, sauvegarde immuable, infogérance applicative, datacenter souverain… Au cœur du large éventail de solutions proposé par Foliateam, le cloud et la cybersécurité prennent de plus en plus d’importance. “En 2020, ces activités comptaient pour 8 % de notre chiffre d’affaires et devraient atteindre 30 % cette année”, analyse Jean-Baptiste Perraudin, Directeur Général Groupe .

Faire face aux défis de performance et de sécurité

En 2023, le Groupe comptabilisait près de 5 000 clients (Grand Large Yachting, Panzani, Dôme (HDS), Cemka (HDS), Fondasol, Financière Saint Louis, Groupe Printemps, Petit Forestier, Groupe Vyv…) et un chiffre d’affaires de 70 millions. Il vise désormais un objectif de 100 millions d’euros à l’horizon 2026. Foliateam consolide donc ses quatre expertises-clé au sein d’un “GUICHET UNIQUE”, enrichi de services managés :

● Cybersécurité et protection du SI

● Cloud et infrastructure IT

● Téléphonie & collaboration

● Réseau & connectivité

Ce portefeuille de services et de technologies répond aux évolutions constantes du marché et aux besoins croissants des clients de Foliateam (ETI, établissements de santé et organisations publiques) en matière de flexibilité, de protection des données et des actifs numériques. “Nous souhaitons mettre l’accent sur notre apport de performances et de productivité d’une part, avec des applications toujours plus innovantes répondant aux usages des environnements de travail actuels et à venir… et la sécurité d’autre part, un enjeu transverse sur l’ensemble des activités, qu’elles soient IT, collab ou réseaux”, explique Franck Marconnet, Directeur Général Délégué Business & Partenaires de Foliateam.

Partenariats stratégiques et datacenter souverain

Le Groupe a construit son expertise grâce à la conclusion de partenariats stratégiques avec plus d’une trentaine d’acteurs clés (dont Microsoft, Fortinet, Barracuda, Stormshield, Alcatel-Lucent, Mitel, Opentext, Dell, Conviviance, Enreach, Extreme Network, HPE Aruba…), l’acquisition d’entreprises spécialisées pour l’ouverture de son datacenter en propre dans Paris, et l’obtention de certifications telles que l’ISO 27 001, HDS (Foliateam est Hébergeur de Données de Santé sur les 6 niveaux de la certification) ou, plus récemment, du label Expert Cyber.

Pour répondre à ces enjeux de sécurité générale, Foliateam travaille aujourd’hui à d’autres projets stratégiques, tels que la constitution d’un micro SOC (security operation center) qui devrait être opérationnel au début de l’été.

Foliateam dévoile sa nouvelle identité

Pour accompagner ce tournant dans son histoire, Foliateam dévoile une nouvelle identité visuelle. Le logo évolue pour s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Il illustre la manière dont Foliateam aide ses clients à faire grandir leur environnement numérique de travail..