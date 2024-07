Le groupe Foliateam annonce l’acquisition de Fastnet Réseaux et Télécom dans le Grand Ouest

juillet 2024 par Marc Jacob

Le groupe Foliateam annonce l’acquisition de l’entreprise nantaise et vendéenne Fastnet (CA 4,8 M€), spécialisée dans les réseaux et les télécommunications. Cette acquisition renforce l’expertise réseau de Foliateam dans le Grand Ouest et étend sa présence géographique, avec deux nouvelles agences à Nantes et La Roche-sur-Yon.

Un renforcement de l’expertise réseau dans le Grand Ouest

Avec l’intégration de Fastnet (CA 4,8M€ en 2023), Foliateam accueille 25 nouveaux collaborateurs, portant ainsi ses effectifs à plus de 400 employés. En intégrant ces nouvelles expertises, Foliateam continue de développer son guichet unique, assurant une proximité et une qualité de service encore plus élevées pour ses clients de Bretagne et des Pays de la Loire.

Grâce à cette acquisition, Foliateam souhaite profiter de l’équipe solide et des nouvelles bases de Fastnet pour proposer aux clients et prospects des Pays de la Loire ses quatre piliers, en mettant particulièrement l’accent sur l’IT et la Cybersécurité. Un solide centre de compétences en proximité à Rennes et Lorient viendra soutenir cette offre. En renforçant les savoir-faire historiques de Fastnet dans les courants faibles avec ses expertises en Safe City et Smart City, Foliateam vise à répondre aux besoins des collectivités et des entreprises en matière de vidéosurveillance “intelligente” et d’objets connectés.

En collaboration avec les équipes de Rennes et Lorient, Foliateam devient un acteur local IT et Télécom important dans l’ouest de la France, avec plus de 80 personnes dédiées sur cette zone. Désormais, Foliateam couvre la France avec 15 agences et 400 collaborateurs, poursuivant son développement stratégique autour de ses quatre piliers : Cybersécurité et protection du SI, Cloud et Infrastructure IT, Téléphonie et Collaboration, Réseau et Connectivité.

Une offre Cyber adaptée pour les clients de Fastnet

Les clients de Fastnet pourront bénéficier de l’offre complète en matière de sécurité de Foliateam (“SAAAFE”) comprenant la Sauvegarde immuable, les Audits, les solutions d’Analyse périmétrique et comportementale, d’Authentification et de gestion des privilèges, de Formations et sensibilisation et d’Exploitation de la sécurité grâce auSOC Foliateam.