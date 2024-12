Le Groupe FAYAT choisit TELEHOUSE pour héberger ses infrastructures IT

décembre 2024 par Marc Jacob

En forte croissance et en évolution constante, le Groupe FAYAT est amené à moderniser en continu son infrastructure IT pour répondre à ses besoins et pour supporter son développement. C’est dans ce contexte que le Groupe a souhaité se tourner vers un acteur industriel qui pourrait l’accompagner dans son projet d’hébergement en lui garantissant qualité de service, sécurité et haute performance.

Hadi KMEID, DSI Adjoint du groupe FAYAT précise « Grâce à TELEHOUSE, nous bénéficions désormais d’une performance optimale pour l’accès à nos ressources numériques. En optant pour un hébergeur doté de connexions de très haute qualité et d’une infrastructure réseau de premier plan, nous avons pu faciliter l’intégration directe avec les principaux fournisseurs de cloud. Ce choix nous garantit à la fois sécurité et rapidité, permettant à nos filiales d’accéder de manière fluide et sécurisée à l’ensemble de nos ressources numériques. »

Le choix d’un acteur reconnu et performant

À la suite d’un appel d’offres lancé auprès des différents acteurs du marché, TELEHOUSE a été choisi pour la richesse de son offre, la forte connectivité de son site, sa capacité à offrir des espaces d’hébergement sur mesure, ainsi que pour l’emplacement stratégique de son Datacenter Magny 2, situé au sud de Paris. Cette proximité avec les équipes de FAYAT constitue un atout majeur

En plus de ces aspects structurants, le choix de TELEHOUSE a également été motivé par son approche écoresponsable. TELEHOUSE a su concevoir des datacenters de nouvelle génération intégrant des principes de durabilité et d’efficacité énergétique, tels que la récupération de chaleur, le free cooling, l’utilisation d’électricité verte et la certification ISO 50001. Par ailleurs, l’engagement fort des équipes de TELEHOUSE a été déterminant, permettant d’envisager une relation de long terme. Ainsi, TELEHOUSE se positionne comme un partenaire stratégique pour la DSI de FAYAT.

Une plateforme d’hébergement sur mesure et de confiance pour le Groupe FAYAT

Le Groupe FAYAT s’appuie désormais sur une plateforme d’hébergement robuste, conçue pour répondre aux plus hauts standards de sécurité et de performance.

« Grâce à la collaboration avec TELEHOUSE, nous disposons d’une infrastructure fiable, protégée par des cages de sécurité dédiées et des systèmes de contrôle d’accès avancés, garantissant la confidentialité et la protection de nos données. En choisissant TELEHOUSE, nous bénéficions de la qualité supérieure de leurs équipements ainsi que de l’expertise continue de leurs équipes. Cet accompagnement comprend un support technique multilingue, disponible pour répondre à nos besoins, ainsi qu’une planification méticuleuse de chaque phase de maintenance pour minimiser tout impact sur nos opérations. TELEHOUSE a su écouter et comprendre nos besoins, nous apportant une solution sur mesure et un accompagnement de qualité, indispensables au succès de notre projet de migration d’infrastructures. Grâce à cette collaboration, nous bénéficions d’une disponibilité de 100 % sur l’ensemble de nos systèmes, et nous avons la garantie d’une infrastructure fiable, évolutive et adaptée à notre croissance en France et à l’international. Avec TELEHOUSE, nous avons trouvé bien plus qu’un prestataire : un partenaire de confiance, capable d’accompagner nos ambitions et de soutenir notre développement au niveau mondial. » explique Hadi KMEID