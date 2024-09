Le groupe Dimood s’associe à la startup Sekost pour auditer l’exposition aux risques cyber de ses clients PME et ETI

septembre 2024 par Marc Jacob

Piratage de données, blocage des systèmes de production, rançongiciels : face à l’intensification des cyberattaques ciblant les entreprises et notamment les PME, l’Union Européenne renforce ses exigences de cybersécurité avec la directive NIS-2. C’est dans ce contexte que Sekost, startup bretonne spécialisée en cybersécurité, signe un partenariat avec le groupe Dimood, pour démocratiser l’accès à la cybersécurité en France. Les clients du groupe Dimood bénéficient désormais des diagnostics de Sekost leur permettant d’évaluer leur exposition aux risques cyber et de renforcer leur protection.

L’ambition derrière ce rapprochement est de démocratiser la cybersécurité en permettant à toutes les entreprises de se saisir de cet enjeu complexe.

L’offre développée conjointement par Sekost et Dimood permet aux entreprises de toutes tailles, et particulièrement les PME et ETI, cibles privilégiées des cybercriminels, de bénéficier, à partir de 2000€, d’un audit de leurs systèmes d’information, leur offrant une visibilité claire sur leurs risques et leur niveau de conformité aux futures réglementations européennes.

En 2023, une enquête de la FFCyber (Fédération Française de la Cybersécurité) a révélé que 21 % des TPE/PME françaises ont déjà été victimes de cyberattaques.

Diagnostic complet basé sur une simulation de cyberattaque en temps réel

À partir du diagnostic de Sekost, les équipes du groupe Dimood et notamment de sa filiale Tryade, experte en sécurité informatique, peuvent proposer différentes remédiations pour renforcer la protection des systèmes d’information de leurs clients.

L’audit, réalisé à distance sur une semaine, teste la sécurité de l’environnement IT de l’entreprise et permet de détecter les vulnérabilités des systèmes numériques pour appliquer les mesures correctives. Les décideurs, chefs d’entreprises, DSI, peuvent ainsi identifier leurs points faibles et agir rapidement pour les protéger. L’objectif est de rendre la cybersécurité accessible à tous, intelligible par le plus grand nombre, des PME aux grands groupes, en leur fournissant des outils efficaces et des recommandations concrètes sur-mesure.