Le Groupe CAE annonce l’acquisition de la société OPENETICS

septembre 2024 par Marc Jacob

Avec le rachat d’OPENETICS, CAE consolide sa stratégie de développement international en

s’établissant en Espagne, profitant des solutions innovantes d’OPENETICS dans le domaine des

technologies de l’information et de la communication.

CAE Groupe est un groupe français qui conçoit et distribue des solutions de connectivité. Le

groupe adresse notamment les marchés des bâtiments intelligents (tertiaire et résidentiel),

industriel, maritime et offshore, nucléaire et infrastructures, défense, santé et divertissement.

La valeur ajoutée du groupe réside notamment dans sa flexibilité à concevoir des solutions

personnalisées avec un délai de mise sur le marché court. De plus, CAE Groupe bénéficie d’une

qualité de produit élevée, d’un service d’excellence, d’une forte expérience client et

d’opérations de premier ordre. En particulier, la caractéristique de guichet unique repose sur

plus de 12 000 références avec des normes techniques et de qualité élevée.

OPENETICS est une entreprise internationale spécialisée dans la fabrication de technologies

et solutions pour la voix, les données et la sécurité. Depuis sa création, elle se consacre à la

recherche et au développement d’applications dans le secteur des réseaux et de la

connectivité, en respectant les normes internationales de qualité les plus élevées selon l’ISO

9001:2015. Fondée en 1998, l’entreprise est basée à Terrassa (Barcelone) avec des succursales

dans les principales villes d’Espagne et une présence dans plus de 50 pays. Son réseau

commercial garantit un stock suffisant pour assurer des délais de livraison presque immédiats

au niveau national et international.