Le Groupe AGRICA fait confiance à la technologie de Veeam

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software annonce que le Groupe AGRICA, interlocuteur de référence du monde agricole français en matière de santé, de retraite complémentaire, de prévoyance, d’épargne et de prévention, fait confiance à la technologie de Veeam pour faire évoluer son environnement informatique en conformité avec le paysage réglementaire de la cybersécurité. En passant à une solution de protection et de restauration des données plus complète, le Groupe AGRICA peut ainsi améliorer l’expérience de ses adhérents, tout en facilitant leur conformité aux réglementations européennes telles que le règlement DORA et la directive NIS2.

Depuis 2014, le Groupe AGRICA fait confiance à Veeam pour protéger les données de son parc informatique et fournir des services fiables à ses adhérents, salariés de 200 000 entreprises françaises du secteur agricole. Afin de traiter leurs dossiers et répondre rapidement à leurs demandes, il est impératif d’avoir accès aux données 24h/24, 7j/7 ; le choix d’une solution de résilience des données efficace était donc primordial.

« Nous avons une telle confiance dans sa technologie, que nous choisissons toujours Veeam », déclare Olivier Auschitzky, Head of System Infrastructure chez Groupe AGRICA. « Veeam publie régulièrement des mises à jour que nous installons immédiatement, sans hésiter, et sans aucune difficulté. Administrer et utiliser Veeam est incomparablement facile. A chaque fois que nous avons fait des changements dans notre environnement IT, comme tout passer en mode virtuel ou sauvegarder notre serveur de réseau NAS, Veeam a parfaitement répondu ».

Le Groupe AGRICA a récemment décidé de remplacer la solution sur site Veeam Backup for Microsoft 365 par Veeam Data Cloud for Microsoft 365, une offre en mode SaaS (Software-as-a-Service). Avec ce changement, la protection de cette partie de l’environnement IT du Groupe est encore plus efficace.

« Veeam Data Cloud s’appuyant sur Microsoft Azure, les sauvegardes transitent par la bande passante réseau de Microsoft », indique M. Auschitzky. « Côté prise en charge de toutes nos données Microsoft 365, nous n’avons aucun souci à nous faire ».

Aujourd’hui, le Groupe AGRICA protège avec Veeam 850 serveurs virtuels et 1 500 postes de travail virtuels et sauvegarde un peu moins de 250 To de données.

Rester conforme face à un environnement réglementaire qui évolue rapidement

Veeam aide le Groupe AGRICA à prendre en compte un environnement réglementaire qui évolue rapidement comme l’obligation de conformité avec le règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) et la mise en application de la directive NIS2 (Network and Information Security).

« En tant qu’organisme financier, nous sommes soumis à de très nombreuses règles telles que DORA ou NIS2 », explique Olivier Auschitzky. « Veeam nous aide à démontrer que nous avons mis en place des mesures de cyber résilience et que nous sommes à même de restaurer les données de manière efficace si nécessaire. Ainsi respecter ces politiques est plus simple. Veeam nous permet de nous adapter aux conditions du secteur dans lequel nous évoluons et de pouvoir, en toute circonstance, fournir un niveau de service élevé ».

En outre, l’entreprise déclare évaluer régulièrement ses mesures de protection et tester ses capacités deux fois par an sous tous les angles – en termes de temps, de priorisation, ou encore de qualité de réponse – pour pouvoir garantir une excellente continuité de service à ses clients et parer à toute éventualité.



Offrir des expériences client exceptionnelles à ses adhérents

L’équipe IT du Groupe AGRICA travaille d’arrache-pied pour pouvoir, malgré la charge qui pèse de plus en plus sur ses systèmes, fournir ses services sans aucune interruption. En outre, l’entreprise bénéficie également de la sauvegarde et restauration quasi-instantanées des boîtes mail Microsoft 365 individuelles, qui permet de stimuler la productivité de ses collaborateurs.

« Nous avons une totale confiance en Veeam parce que ses solutions ont fait leurs preuves maintes fois au sein du Groupe AGRICA », conclut M. Auschitzky. « Veeam a toujours sauvegardé nos données efficacement et, surtout, su les restaurer rapidement, ce qui nous permet de fournir à tout moment un service de qualité à nos adhérents ».

En outre, afin d’aider ses membres à gagner en autonomie et à mieux contrôler leurs comptes, l’entreprise a choisi d’investir dans de nouvelles options en libre-service et dans des interfaces utilisateurs plus modernes.