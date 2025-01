Le Digital Operational Resilience Act (DORA)

janvier 2025 par Pierre Randget, COO de LockSelf

Le Digital Operational Resilience Act (DORA), adopté par l’Union Européenne, entrera en vigueur le 17 janvier 2025, instaurant un cadre légal ambitieux pour renforcer la résilience numérique des institutions financières face aux cybermenaces croissantes et aux interruptions opérationnelles.

Cette nouvelle réglementation impose des exigences strictes en matière de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), de partage des renseignements sur les cybermenaces, de surveillance des fournisseurs tiers et de plans de continuité d’activité. Un enjeu stratégique, alors que 49 %* des entreprises françaises ont été victimes d’une cyberattaque en 2023 et que les violations de données ont augmenté de 38 %**.

DORA introduit des obligations renforcées en matière de chiffrement des données, touchant à plusieurs dimensions :

Chiffrement à la source, garantissant une sécurisation dès l’origine de la donnée.

Chiffrement de données à la volée, pour les flux en temps réel.

Chiffrement des données "froides", pour les informations archivées ou moins utilisées.

Sécurisation des échanges avec les parties prenantes, afin d’assurer une confidentialité accrue dans un contexte de collaboration élargie.

Face à ces évolutions, les acteurs du secteur ont anticipé dès 2024 en lançant de nombreux projets pour se conformer à ces nouvelles normes. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2025.

LockSelf, la première solution SaaS de coffre-fort numérique française certifiée par l’ANSSI, accompagne les entreprises dans leur mise en conformité avec DORA. L’expertise de LockSelf permet aux institutions de :

Sécuriser les échanges de données sensibles.

Détecter efficacement les activités anormales.

D’assurer un suivi continu et LockSelf offre des rapports détaillés en cas d’incident

Renforcer la surveillance des fournisseurs

« On constate sur cette fin d’année une recrudescence des projets autour du chiffrement de la donnée pour nombre d’acteurs financiers, de la PME aux grands groupes. Cette tendance, déjà identifiée lors des Assises de Monaco en Octobre dernier, s’explique évidemment par l’arrivée de DORA avec des problématiques à la fois sur la sécurisation des échanges avec leurs partenaires mais aussi sur le chiffrement des données au repos, de données archivées ou encore sur la protection des données offline » indique Pierre Randget, COO de LockSelf.