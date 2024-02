Le Département de la Drôme déploie un chatbot avec la solution Wikit

février 2024 par Marc Jacob

Wikit, entreprise lyonnaise spécialiste de la création de chatbot avec intelligence artificielle, accompagne ses clients dans la mise en place d’outils conversationnels grâce à une plateforme no-code intelligente. Début janvier, ils ont mis en place un agent conversationnel basé sur l’IA sur le site du département de la Drôme, ladrome.fr. Conçue pour offrir aux usagers une assistance immédiate et faciliter la recherche d’informations, ce chatbot scanne plus de 72 000 mots et répond aux questions 7j/7 et 24h/24.

Un chatbot basé sur l’IA "RGPD compliant" et souverain

Début janvier, le département de la Drôme a annoncé le déploiement sur son site d’un chatbot entièrement basé sur l’IA générative développé par Wikit, une entreprise lyonnaise, spécialiste de la création de chatbot avec IA.

Avec ce nouvel outil, le département offre une assistance immédiate à ses citoyens et facilite la recherche d’informations en continue. Pour cela, le chatbot se nourrit automatiquement de l’ensemble des textes et documents qui se trouvent sur le site et les transforme automatiquement en conversation avec les utilisateurs.

Développé par Wikit avec une intelligence artificielle souveraine, le chatbot automatise les conversations sans compromettre la confidentialité et la protection des données, dans le respect des contraintes RGPD. En effet, les usagers n’ont pas besoin de se logguer ou de s’identifier pour accéder au chatbot. De plus, si les utilisateurs fournissent des informations personnelles dans la conversation, il est possible d’anonymiser et de supprimer les données. Enfin, les datas sont hébergées en France afin de satisfaire une exigence de souveraineté. Le but : faciliter la continuité de service et la recherche d’informations pour les usagers. Pour cela, le chatbot se nourrit de l’ensemble des textes et documents qui se trouvent sur le site.

Chatbot IA : un paramétrage simplifié

Grâce à l’IA, le chatbot est facilement paramétrable et déployable rapidement. Gain de temps considérable, la solution développée par Wikit, permet de comprendre et de répondre à toutes les questions des utilisateurs à partir de contenus identifiés. Là où, avant, il était obligatoire de suivre le chemin de pensée des utilisateurs, d’imaginer leurs demandes et de paramétrer les dialogues de votre chatbot à l’avance, l’IA permet un fonctionnement totalement autonome du chatbot. L’objectif : simplifier la communication et l’accès à l’information.

"On constate une réelle différence par rapport aux chatbots traditionnels. Avant, il fallait paramétrer l’ensemble des discussions, ce qui était très chronophage. Avec ce nouveau chatbot, développé par Wikit, vous avez juste besoin de lui indiquer où chercher l’information. Il travaille ensuite en autonomie." explique Alban Costa, co-fondateur et CEO de Wikit. " L’avenir de la technologie conversationnelle réside dans l’IA générative, où chaque interaction devient une opportunité d’apprentissage et d’amélioration, ouvrant de nouvelles voies pour connecter les citoyens et les entreprises de manière plus intelligente et plus humaine."

Avec ce chatbot, le département de la Drôme souhaite contribuer à rendre la collectivité plus proche, accessible et innovante. Capable de scanner plus de 72 000 mots, le chatbot a une compréhension globale de la demande et apporte une réponse indépendamment des fautes de frappe, d’orthographe ou de grammaire.