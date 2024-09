Le coût des cyberattaques, ou comment il suffit d’une faille pour faire couler une entreprise

septembre 2024 par Kaspersky

Dans le monde ultra connecté d’aujourd’hui, les cyberattaques sont plus fréquentes et plus dangereuses que jamais. Les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Ces attaques peuvent causer des dommages considérables et avoir des conséquences à long terme pour votre activité. Kaspersky analyse l’impact des cyberattaques sur les entreprises et révèle les principales pertes qu’une entreprise non protégée peut subir.

Lorsque nous examinons de plus près l’impact des cyberattaques sur les entreprises, la première chose qui attire notre attention, ce sont les pertes financières. Un exemple typique de pertes financières est l’attaque contre Johnson Controls, un acteur phare du secteur de la technologie du bâtiment, qui a été confronté à un ransomware de grande ampleur, orchestré par le groupe de pirates informatiques Dark Angels. Les pirates ont affirmé avoir volé 27 téraoctets de données sensibles et ont demandé une rançon de 51 millions de dollars. Cette intrusion a entraîné de graves perturbations dans les systèmes de l’entreprise et a coûté plus de 27 millions de dollars de dommages.

L’attaque a eu des répercussions sur les activités commerciales de Johnson Controls, notamment des perturbations dans ses systèmes de facturation, et des frais de récupération des données considérables. En tant qu’entreprise présente dans le monde entier, cette faille a eu un impact significatif sur ses relations et ses opérations commerciales.

Kaspersky cite ci-dessous les principales répercussions d’une cyberattaque sur votre entreprise :

Pertes financières

Les cyberattaques entraînent souvent des pertes financières directes. Les attaques par ransomware en sont un exemple clair. Mais ce n’est qu’un début, car de nombreuses autres répercussions peuvent entraîner des pertes financières indirectes considérables. Celles-ci peuvent facilement dépasser ce que l’entreprise a immédiatement perdu à la suite de l’incident.

Perturbations de l’activité quotidienne

Les cyberattaques peuvent paralyser vos activités. De nombreuses entreprises dépendent de leur réseau numérique au quotidien. Si les systèmes sont compromis, la productivité chute. Dans les cas les plus graves, des opérations entières peuvent être interrompues pendant des jours, voire des semaines, ce qui entraîne une perte de revenus, une diminution de la qualité des services et une déception des clients et des partenaires, ainsi qu’un impact supplémentaire sur la réputation de votre entreprise.

Coûts indirects à long terme

Même après une cyberattaque, les entreprises sont souvent confrontées à des conséquences financières de long terme. La restauration des systèmes, l’amélioration de l’infrastructure de cybersécurité et la gestion des retombées juridiques ne sont que quelques-uns des coûts. En effet, il faut parfois des mois, voire des années, pour rétablir complètement l’activité et renouer les relations endommagées avec certains clients.

Atteinte à la réputation

La confiance que vous accordent vos clients est inestimable. Si les données de vos clients sont dérobées lors d’une attaque, la réputation de votre marque peut s’en trouver gravement affectée. Cette perte de confiance peut entraîner le départ de clients et un déclin à long terme de l’activité. Dans certains cas, un seul incident suffit à ruiner irrémédiablement l’image d’une entreprise.

Si votre entreprise est victime d’une attaque, cela peut également avoir un impact sur vos relations avec vos partenaires et fournisseurs. Ces derniers pourraient perdre confiance en votre capacité à protéger les données partagées. De même, les relations avec les entreprises partenaires pourraient être compromises si vous ne parvenez pas à rétablir la situation rapidement ou si vos systèmes compromettent leurs opérations.