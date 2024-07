Le Conseil départemental de l’Hérault renouvelle sa confiance à Covage et adista, et leur confie la gestion et l’extension de son réseau

juillet 2024 par Marc Jacob

adista (groupe inherent) et Covage annoncent le renouvellement et l’extension du contrat avec le Conseil départemental de l’Hérault (34), une victoire significative rendue possible grâce à une collaboration historique entre les deux entreprises. Ce partenariat stratégique, renouvelé depuis près de dix ans, a une nouvelle fois démontré son efficacité et sa capacité à répondre aux besoins technologiques des collectivités locales.