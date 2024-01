Le Commentaire de James Fisher, Chief Strategy Officer chez Qlik, à l’occasion du Data Privacy Day, 28 janvier 2024

janvier 2024 par James Fisher, Chief Strategy Officer chez Qlik

La confiance dans l’IA générative, ainsi que dans les données qui l’alimentent, est un critère essentiel pour permettre son adoption par le monde de l’entreprise. En raison des risques relatifs à la désinformation, aux deepfakes, ainsi qu’à bien d’autres dérives, bâtir et renforcer cette confiance nécessitera un travail titanesque. L’un des moyens pour y parvenir réside dans l’amélioration de la qualité des données qui alimentent l’IA, sachant qu’une IA est seulement aussi performante que les données qui la nourrissent.

Certaines mesures semblent aller dans le bon sens, à l’image des efforts d’amélioration de la gouvernance ou d’une meilleure garantie de l’origine et la traçabilité des données qui sous-tendent l’IA. Les entreprises doivent s’efforcer de tester la validité de leurs données et de mettre en place une stratégie de gouvernance robuste. Il deviendra alors possible d’exploiter l’IA afin d’en tirer des enseignements plus fiables et exploitables.