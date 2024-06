Le CLUSIF lance un Appel à contribution en vue d’une conférence sur le thème : "Intelligence économique et cybersécurité"

juin 2024 par Marc Jacob

Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions d’interventions et à diffuser cet appel dans vos réseaux en vue de notre prochaine conférence thématique en présentiel au Campus Cyber : le 24 octobre 2024 sur le thème "Intelligence économique et cybersécurité"

Dans un monde où le risque numérique est en constante évolution, l’intelligence économique (IE) peut jouer un rôle crucial dans la protection des entreprises, des institutions mais également des territoires.

Le Clusif souhaite proposer une conférence sur les points de convergence entre l’intelligence économique et la cybersécurité, en mettant en lumière les meilleures pratiques et les défis actuels.

Cet événement est proposé en présentiel uniquement.

Cette rencontre s’appuiera notamment sur vos contribution autour des thématiques suivantes :

• Intelligence économique, cybersécurité et protection des territoires

• Similarités de la sensibilisation dans la cyber et dans l’IE

• Les outils de l’IE au service de la protection de l’information

• Protection des données sensibles et gestion des risques

• Atouts et limites de la compliance dans les deux domaines

• Retour d’expérience sur le recours à l’intelligence économique dans une problématique de cybersécurité

• L’intelligence économique à l’ère de l’Intelligence Artificielle Générative

Présentations non commerciales exigées, toutefois les propositions présentant un comparatif peuvent être acceptées.

Informations pratiques

Date : jeudi 24 octobre 2024

Horaire : 15h - 17h30

Lieu : Campus Cyber, Puteaux

En présentiel uniquement

Format : une intervention dans les conférences du Clusif est d’une durée de 20 minutes filmée et diffusée sur le site web du Clusif

Date limite de réponse :

Le 18 juillet 2024 (synthèse de votre intervention en 3-5 lignes, coordonnées complètes de l’intervenant).

Présentation définitive à fournir le 15 septembre au plus tard.

Proposition à soumettre à l’adresse communication@clusif.fr