Le chiffre cybersécurité du jour : 1228 vulnérabilités Microsoft

juillet 2024 par BeyondTrust

On enregistre un total de 1228 vulnérabilités Microsoft cette dernière année.

« Bien qu’il ait légèrement diminué (de 5%), passant de 1 292 à 1 228 en 2023, le nombre total de vulnérabilités reste assez stable depuis 2020, proche de son plus haut niveau jamais enregistré.

La stabilité des données relatives aux vulnérabilités est un indicateur fort que les efforts globaux de sécurité à long terme portent leurs fruits.

Certaines parties des systèmes d’exploitation Windows contiennent du code vieux de 20 ans, souvent oublié depuis longtemps, et ce même dans les versions les plus récentes de Windows. Au fil du temps, ces risques n’ont cessé de diminuer au fur et à mesure que les services et les fonctionnalités étaient actualisés. Cela explique en partie pourquoi nous constatons aujourd’hui une stabilité des données. » explique Thomas Manierre, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust