Le CEFCYS annonce les grandes gagnantes des Trophées Européens de la Femme Cyber 2024

décembre 2024 par Marc Jacob

Les 19 lauréates élues par le jury présidé par Madame Sophie Viger, Directrice Générale de 42, représentent les femmes cyber les plus inspirantes de tous âges et de tous parcours en France et en Europe.

Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente du CEFCYS, donne rendez-vous le jeudi 11 décembre 2025 pour la 6èmeédition.

Les Trophées Européens de la Femme Cyber 2024 : 19 grandes lauréates pour cette 5ème édition.

Le prestigieux jury 2024, présidé par Madame Sophie Viger, Directrice Générale de 42, et composé de :

Sasha BECKER, Manager at Deloitte, Cyber Risk, Technology & Transformation.

Cristina DOLAN, LATAM Managing Director, Head of Americas Channel and Global Alliances, NetWitness, RSA Security.

Cathy FERRY, Talent Manager Filière Sécurité, Orange.

Gregory GERMAIN, Président fondateur de la société HarfangLab.

Isabel María GOMEZ, CISO, Cybersecurity Advisory Board member.

Emilie GOSSMANN, Directrice Recrutement France chez SQUAD Conseil et Expertises.

Mylène JAROSSAY, LVMH Group CISO, Présidente du CESIN.

Frédérique LEBRUN, Senior Manager Cybersecurity strategy, Amadeus.

Emilie MERCIER, Lieutenant-Colonel de gendarmerie, adjoint au chef de la division stratégie du ComCyberMi.

Hélène MOURGUE D’ALGUE, Chief information officer (CIO) and logistic at City of Biel / Bienne.

David OFER, Président Fédération Française de la Cybersécurité.

Lennig PEDRON, Directrice Trust Valley.

Myriam QUEMENER, Magistrat honoraire - Docteur en droit.

Axelle SAIM, Director France, Luxembourg and Italy @SANS Institute.

Pascal STEICHEN, Founder & CEO, Luxembourg House of Cybersecurity.

Sophie THENOT, Head of Group-CISO Office, FDJ.

Audrey WILLIART, EMEA Senior Content Marketing Manager at Splunk.

a donc choisi parmi les centaines d’excellentes candidatures les gagnantes suivantes :

• Catégorie : Direction Exécutive ou Entrepreneure

France : Marie PAINDAVOINE

Europe : Letitia COMBES

• Catégorie : Professionnelle de la Cyber : Gouvernance (RSSI, CISO, DPO, Audit…), Expertise (Pen-Testeuse, Analyste, Architecte, Crypto…), Enseignante…

France : Marion BUCHET

Europe : Aline BARTHELEMY

• Catégorie : Métiers en support de la Cyber : Commerciale, Marketing, Ressources Humaines, Achats…

France : Leslie FORNERO

Europe : Sarah Jane MELLOR

• Catégorie : Etudiante à l’avenir prometteur

France : Julie BLASSIAU

Europe : Laetitia CESARI

• Catégorie : Femme Cyber Espoir

France : Joséphine DELAS

Europe : Klorenta PASHAJ

• Catégorie : Femme Cyber Chercheuse

France : Marlène DULAURANS et Florence SEDES

Europe : Elena VISHNEVSKAYA

• Catégorie : Femme Cyber Militaire

France : Mélanie CESZNIEWSI

Europe : Monica RATTE

• Catégorie : Femme Numérique de l’année

France : Gabriela BELAID

Europe : Virginie GUIGNARD LEGROS

• Coup de cœur du jury

Sahar HABIB

• Coup de cœur du CEFCYS

Maria IACONO

« Je suis très heureuse de la qualité des dossiers reçus cette année et du palmarès 2024, avec des femmes et jeunes femmes si inspirantes qu’elles nous encouragent à poursuivre notre engagement pour un parité femmes/hommes dans la filière cybersécurité, et plus globalement dans le numérique. Je tiens particulièrement à remercier le jury 2024, sa présidente Sophie Viger, ainsi que nos deux marraines Marta de Cidrac et Chiara Corazza. Bien entendu, je souhaite mettre en lumière le travail de toute l’équipe d’organisation composée de membres bénévoles du CEFCYS, ainsi que nos partenaires entreprises, institutions et médias qui soutiennent notre initiative. J’annonce aussi officiellement que dès aujourd’hui nous travaillons tous ensemble à une 6ème édition des Trophées Européens de la Femme Cyber le jeudi 11 décembre 2025 », déclare Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente du CEFCYS.

Les Trophées Européens de la Femme Cyber : le temps fort de la cyber à ne pas manquer !

Depuis 5 ans déjà, les Trophées Européens de la Femme Cyber est devenu l’évènement incontournable qui met en lumière non seulement les enjeux cyber aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité, mais aussi les parcours exemplaires de femmes inspirantes qui prouvent que la cybersécurité n’est pas un sujet dédié aux hommes !

Son ambition est de viser la parité dans les métiers de la cybersécurité en attirant plus de talents femmes dans ces métiers passionnants et utiles car de plus en plus au cœur de la société et de l’actualité. Cette parité ne pourra se faire sans l’engagement et l’aide des femmes et des hommes de la profession.

Ainsi, Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) a organisé cette année encore, à l’initiative de sa Fondatrice et Présidente Nacira Salvan, les 5èmes Trophées Européens de la Femme Cyber pour récompenser 18 femmes du secteur en France et en Europe pour leur travail, leur utilité sociétale et leur engagement dans un monde de plus en plus attaqué par les pirates cyber.

Le Trophée est ouvert à toutes les femmes en France et en Europe, qui travaillent dans le secteur de la cybersécurité et dans le numérique.

La dernière étape des Trophées 2024 a été la remise des récompenses aux 19 lauréates le mardi 10 décembre 2024 au soir au célèbre Théâtre Bobino.

Plus d’informations : https://cyberwomenday-cefcys.com/

Les éditions précédentes :

2023 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2023/

2022 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2022/

2021 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2021-fr/

2020 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2020/

A propos du CEFCYS

Le CEFCYS, association créée en 2016, compte aujourd’hui plus de 500 adhérentes et adhérents et plus de 30 partenaires qui la soutiennent. Ses actions visent à promouvoir les femmes de la filière cybersécurité. Le CECFYS a été créé suite au constat du manque de femmes dans la cybersécurité, le secteur manquant de talents puisque 14% sont des femmes d’après la dernière étude 2023 de l’ANSSI. Le CEFCYS répond à ces missions : valoriser et professionnaliser les compétences des femmes dans la cybersécurité, organiser des événements et participer à des conférences, accroître la visibilité et la place de la femme dans les événements autour de la cybersécurité, sensibiliser les jeunes à la cybersécurité, rendre les métiers attrayants pour tous, former, accompagner et sensibiliser les entreprises à l’importance de la parité.

https://cefcys.fr/

