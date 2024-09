Le cabinet Thémis Conseil nomme Frédéric Poulmarch comme Directeur Général

septembre 2024 par Marc Jacob

Thémis Conseil, cabinet dans le domaine du conseil en IT, annonce la nomination de Frédéric Poulmarch comme Directeur Général. De formation ingénieur avec une spécialisation en Mécanique des fluides à l’Université Pierre et Marie Curie (en partenariat avec l’École Polytechnique et l’ENSTA), Monsieur Poulmarch apportera une nouvelle dynamique et une expertise approfondie à son équipe.