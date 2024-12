LayerOps lance sa plateforme public Multi Cloud & Hybrid Cloud

décembre 2024 par Marc Jacob

LayerOps lance sa plateforme public Multi Cloud & Hybrid Cloud : une solution qui masque la complexité technique inhérente aux divers fournisseurs de services cloud, et qui permet à tous les développeurs de se concentrer sur la valeur métier, tout en répondant aux enjeux de résilience Multi Cloud et de souveraineté des données. Une offre disponible dès maintenant, et à partir de 49 euros sur LayerOps.

Cette nouvelle plateforme centralisée pour la gestion Multi Cloud & HybridCloud permet en de déployer et gérer des applications sur plusieurs fournisseurs clouds publics, privés et hybrides sans avoir à maîtriser les caractéristiques techniques de chacun d’entre eux. Elle offre une vue unique de l’ensemble de l’environnement cloud de l’entreprise et fournit des fonctionnalités telles que l’autoscaling, la gestion des accès (RBAC), la supervision et la gestion des performances pour aider les entreprises à optimiser leurs opérations cloud.

Avec LayerOps, les entreprises gardent ainsi leurs comptes de facturation (avec des données qui restent stockées uniquement chez eux) chez les services cloud qu’ils ont sélectionné. La solution LayerOps va simplement inter-connecter tous les services cloud de l’entreprise et permettre ainsi aux développeurs de pouvoir déployer leurs applications et services avec toujours la même procédure. LayerOps permet de déployer des applications sur une dizaine de fournisseurs Cloud (public ou privés), des hyperscalers américains aux offres françaises labelisées SecNumCloud.

A l’occasion du lancement de sa plateforme public, LayerOps propose différentes formules d’abonnement à sa plateforme public pour permetttre au plus grand nombre de tester les bénéfices d’une solution Multicloud & Hybrid cloud avec une offre destinée aux développeurs, et plusieurs offres pour passer en production. Par ailleurs, LayerOps propose des coupons de remise pour le 1er mois, incluant des partenariats cloud providers, permettant d’utiliser LayerOps à moindre coût. Plus d’infos sur LayerOps.