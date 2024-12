Laurent Noé, Cybi : La clé de la résilience repose sur deux notions fondamentales : la sécurité brute et la sécurité nette

décembre 2024 par Marc Jacob

Cybi est une startup innovante fondée en 2022 par Laurent Noé et une équipe passionnée et issue du laboratoire du LORIA et de l’INRIA. L’entreprise propose une gamme de services et de solutions permettant aux organisations de protéger leurs données sensibles, de détecter les menaces et de garantir leur résilience face aux cyberattaques. Son produit phare SCUBA a été conçu pour répondre aux besoins croissants de sécurité des infrastructures informatiques modernes. SCUBA est une plateforme innovante qui combine analyse avancée, détection proactive des vulnérabilités et gestion des menaces potentielles en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Fort de ces innovations Cybi a été sélectionné par l’accélérateur Hexatrust pour l’année 2025. Pour Laurent Noé, la clé de la résilience repose sur deux notions fondamentales : la sécurité brute et la sécurité nette. La sécurité brute est votre capacité à détecter et neutraliser les menaces à la source, avant qu’elles ne causent des dommages. Mais cela ne suffit pas. La sécurité nette, c’est l’impact réel sur les organisations, c’est-à-dire la capacité à continuer à opérer, à minimiser les perturbations, et à préserver vos actifs critiques.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Laurent Noé : Cybi est une entreprise innovante spécialisée dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Fondée en 2022 par une équipe passionnée et issue du laboratoire du LORIA et de l’INRIA, Cybi bénéficie d’une expertise pointue en matière de recherche et d’innovation. Implantée à Villers-lès-Nancy, elle opère au croisement du milieu universitaire et du secteur industriel, en conjuguant les expériences en recherche et en entreprenariat.

Cybi se concentre sur la conception et le développement de solutions logicielles avancées pour répondre aux enjeux actuels et futurs de la cybersécurité. L’entreprise propose une gamme de services et de solutions permettant aux organisations de protéger leurs données sensibles, de détecter les menaces et de garantir leur résilience face aux cyberattaques.

Portée par une vision centrée sur l’éthique et l’application de la recherche, Cybi place l’innovation au cœur de sa stratégie. Elle collabore étroitement avec des experts, chercheurs et clients pour développer des solutions adaptées à des environnements en constante évolution.

GSM : Quel est votre produit ou service phare pour 2025 ?

Laurent Noé : SCUBA est conçue pour répondre aux besoins croissants de sécurité des infrastructures informatiques modernes. SCUBA est une plateforme innovante qui combine analyse avancée, détection proactive des vulnérabilités et gestion des menaces potentielles en s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

SCUBA introduit un concept unique d’analyse des niveaux de sécurité brut et net. Le niveau de sécurité brut représente l’état initial de la sécurité d’un système, basé sur les vulnérabilités connues, les configurations actuelles et les vecteurs de menace potentiels. En parallèle, le niveau de sécurité net est calculé après application des mesures correctives et des recommandations issues des analyses de la plateforme, offrant une vision claire de l’amélioration effective de la posture de sécurité.

Grâce à des algorithmes sophistiqués et à l’intelligence artificielle, SCUBA permet d’identifier rapidement les vulnérabilités et configurations à risque dans les réseaux d’entreprise. L’utilisation de l’IA permet également d’anticiper les menaces futures en établissant des modèles prédictifs basés sur des données historiques et des tendances émergentes. La solution se distingue par sa capacité à fournir des analyses exploitables en temps réel, garantissant ainsi une protection optimale contre les menaces potentielles.

SCUBA s’adresse aux organisations de toutes tailles, en leur offrant des outils adaptatifs pour gérer efficacement leur posture de sécurité. En intégrant des modules personnalisables et une interface intuitive, la plateforme permet une adoption rapide et un impact immédiat sur la résilience des systèmes informatiques.

Avec SCUBA, Cybi démontre son engagement à repousser les limites de la cybersécurité tout en répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Laurent Noé : Ils sont nombreux. On peut citer entre autre :

1. Réduction des coûts et des risques

• En détectant les menaces de manière précoce, SCUBA limite les impacts financiers et réputationnels liés aux cyberattaques.

• Son efficacité opérationnelle réduit les coûts associés à la gestion des incidents.

2. Protection avancée contre les menaces

• SCUBA offre une protection proactive grâce à des algorithmes de détection basés sur l’intelligence artificielle et l’analyse comportementale.

• Elle permet d’identifier et de neutraliser rapidement les menaces, y compris celles qui exploitent des vulnérabilités inconnues (attaques zero-day).

3. Flexibilité d’implantation

• Disponible en mode OnPremise et SaaS, SCUBA s’adapte aux besoins spécifiques des entreprises, qu’elles préfèrent une infrastructure locale ou une solution cloud.

• Cette flexibilité facilite également l’intégration dans des environnements IT variés.

4. Gestion centralisée et simplifiée

• La solution propose un tableau de bord intuitif qui centralise la gestion des incidents, des alertes, et des rapports de sécurité.

• Cela réduit la complexité opérationnelle et améliore l’efficacité des équipes en cybersécurité.

5. Conformité réglementaire

• SCUBA aide les entreprises à respecter les normes et réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD ou ISO 27001.

• Elle inclut des fonctionnalités de reporting détaillées, essentielles pour les audits.

6. Évolutivité et personnalisation

• La solution est conçue pour évoluer avec les besoins des entreprises, qu’elles soient PME ou grandes structures.

• Elle peut être personnalisée pour répondre à des exigences spécifiques en termes de surveillance ou de protection.

GSM : Quelle est sa cible ?

Laurent Noé : Dans un monde où les cybermenaces se multiplient, SCUBA, la solution de Cybi, se positionne comme un outil clé pour les grandes entreprises et leurs partenaires. Elle repose sur deux concepts innovants : la sécurité brute et la sécurité nette.

La sécurité brute garantit une défense proactive grâce à des algorithmes avancés capables de neutraliser les menaces les plus complexes, y compris les attaques zero-day. La sécurité nette, quant à elle, minimise les interruptions et les impacts financiers, permettant aux organisations de rester opérationnelles en toutes circonstances.

Pour les éditeurs de logiciels (EOM) et les fournisseurs de services managés (MSSP), SCUBA offre une plateforme flexible et multi-client, idéale pour enrichir leurs offres et sécuriser leurs infrastructures.

Avec SCUBA, Cybi propose une solution évolutive et conforme aux normes, indispensable pour faire face aux défis de la cybersécurité moderne.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Chez Cybi, nous avons choisi un modèle de vente 100 % indirect pour accompagner nos clients à travers un réseau de partenaires spécialisés. Cette approche garantit une expertise locale, un suivi personnalisé et une réactivité optimale. Voici comment nous procédons :

1. Collaboration avec nos partenaires

o Nos partenaires certifiés sont au cœur de notre démarche. Ils assurent l’analyse des besoins des clients, le déploiement et le support de la solution SCUBA.

o Grâce à leur expertise, ils offrent une connaissance approfondie des environnements et contraintes spécifiques de chaque client.

2. Un accompagnement personnalisé

o Cybi travaille étroitement avec ses partenaires pour concevoir des solutions adaptées, en combinant les capacités de SCUBA avec les attentes uniques de chaque organisation.

o Nous les formons et les outillons pour garantir une mise en œuvre optimale et un service client de qualité.

3. Support de niveau 2 et expertise technique avancée

o Si nécessaire, nos équipes interviennent en soutien des partenaires pour résoudre des problématiques complexes ou fournir des conseils stratégiques.

o Nous assurons des mises à jour régulières pour protéger contre les menaces émergentes et maintenir SCUBA à la pointe de la cybersécurité.

4. Amélioration continue via nos partenaires

o Les partenaires assurent un suivi régulier pour ajuster la solution selon les évolutions des besoins et des menaces.

o Cybi collabore directement avec eux pour enrichir la solution et répondre aux attentes du marché.

Ce modèle indirect repose sur une synergie entre Cybi et ses partenaires, permettant à nos clients de bénéficier d’une expertise de proximité tout en profitant de la puissance de SCUBA.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Laurent Noé : Notre stratégie marketing repose sur une approche ciblée et collaborative, mêlant actions régionales et soutien d’écosystèmes stratégiques. Nous renforçons notre présence sur les marchés EMEA en participant à des salons de référence comme le GISEC, une plateforme clé pour toucher les décideurs en cybersécurité. Le fait d’avoir été sélectionné par l’accélérateur Hexatrust pour l’année 2025 va nous donner l’opportunité de bénéficier d’un réseau d’experts, de ressources exclusives et d’une visibilité accrue sur des marchés stratégiques, en France et en Europe. Parallèlement, nous soutenons nos partenaires via des campagnes co-marketing, des démonstrations et des contenus éducatifs différenciants, tout en adaptant nos actions aux spécificités locales. Cette combinaison d’efforts va positionner SCUBA comme une solution incontournable dans l’écosystème de la cybersécurité.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Laurent Noé : Dans un monde où les cybermenaces deviennent chaque jour plus sophistiquées, la clé de la résilience repose sur deux notions fondamentales : la sécurité brute et la sécurité nette. La sécurité brute, c’est votre capacité à détecter et neutraliser les menaces à la source, avant qu’elles ne causent des dommages. Mais cela ne suffit pas. La sécurité nette, c’est l’impact réel sur votre organisation : la capacité à continuer à opérer, à minimiser les perturbations, et à préserver vos actifs critiques.

Chez Cybi, avec notre solution SCUBA, nous ne nous contentons pas de protéger. Nous travaillons pour garantir que votre entreprise reste agile, efficace et confiante face à l’incertitude.

Notre message aux lecteurs est clair : la cybersécurité n’est pas seulement une barrière contre les menaces, c’est une stratégie pour rester maître de son avenir. Êtes-vous prêts à adopter cette double vision de la sécurité ? Si oui, SCUBA est conçue pour vous accompagner dans cette démarche.