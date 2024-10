Laurent Albiac, Directeur National des Ventes RSS chez Siemens : Fire Connect, la sécurité incendie proactive qui tient compte de la Cybersécurité.

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Global Security Mag : Laurent Albiac bonjour, Global Security Mag est ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter et nous dire comment votre parcours professionnel vous a amené à votre rôle actuel ?

Laurent Albiac : Merci à vous. C’est un long chemin car j’ai maintenant 60 ans et ma carrière est plutôt derrière moi. Je ne suis absolument pas issu de la culture de l’électronique ni de la Cybersécurité, j’ai une formation de construction mécanique et j’ai exercé différentes fonctions. J’ai commencé à travailler dans la sidérurgie et l’ingénierie et je suis ensuite passé dans une entreprise qui traitait de l’aéraulique, des systèmes de dépoussiérage, de captation de déchets, où j’ai fait une carrière de Chargé d’affaires, de commercial avec la responsabilité du budget.

Ensuite, par un concours de circonstances, à l’âge de 36 ans, un ami m’a mis en relation pour un poste de Manager chez Cerberus Division (Sécurité incendie), un groupe qui n’était pas encore complètement intégré dans l’empire Siemens. Cela représentait une nouvelle orientation pour moi. Il s’agissait plus d’une histoire d’Hommes qu’une histoire de technologie. Cette nouvelle aventure, je l’ai vécue à 100 à l’heure et j’avais la plus petite agence de France, 20 personnes sur la partie sécurité incendie en Bourgogne. Rapidement, on m’a confié d’autres responsabilités et je suis devenu Directeur d’une région qui représentait un quart de la France. Et puis, il y a trois ans, un nouveau défi s’est présenté à moi, puisqu’on m’a proposé mon poste actuel, qui n’englobe pas que la sécurité incendie, mais la Division Smart Infrastructure avec l’ensemble du portfolio de Siemens RSS. Je n’ai jamais fait de plan de carrière, mon parcours est fait d’opportunités, et je remercie beaucoup Siemens de m’avoir donné la possibilité d’évoluer ainsi. Dans un coin de ma tête, la Direction commerciale a toujours été présente, puisque c’est ce que j’aime faire, même si j’ai commencé par une formation de mécanique / ingénierie, j’ai toujours voulu faire du commerce, et je suis ravi d’avoir eu l’opportunité de faire cette carrière depuis environ 35 années.

Global Security Mag : Alors puisqu’il s’agit là d’une nouvelle application au nom de Fire Connect, pouvez-vous présenter votre entité de Siemens et puis nous dire l’origine de la naissance de cette application, notamment les points qui font la différence pour vos solutions ?

Laurent Albiac : Tout d’abord, l’innovation fait partie de l’histoire de Siemens. Cette entreprise a toujours innové, et est toujours à la pointe du progrès. Siemens a toujours été une championne de l’automatisation, que ce soit dans les secteurs industriels, dans les secteurs des infrastructures ou dans ceux du transport. Nous avons toujours été les champions de l’automatisation et de l’électrification. Maintenant, nous voulons être les champions du digital et de la connectivité, et de tout ce qui est lié à ces nouveaux environnements. Donc nous nous inscrivons clairement dans cette transformation et c’était naturel pour nous d’avoir une offre de ce type-là. La question ne se posait presque même pas.

Siemens en France, c’est 2 ,4 milliards de chiffres, 6000 collaborateurs et ma division représente 2000 collaborateurs, donc une part importante. Siemens est complètement dans l ’accompagnement des industriels et des gestionnaires de bâtiments, avec une thématique très importante en ce moment qui est la gestion des énergies. Et notre vision est de connecter le monde réel au monde digital. Et pour ce faire, nous développons un certain nombre d’applications qui vont permettre de rendre les infrastructures et les bâtiments, non seulement intelligents mais surtout plus performants pour nos clients. La notion de durabilité (« sustainability »), de sauvegarde de la planète vient s’ajouter à tout cela, Siemens a toujours eu dans sa vision, les grandes tendances mondiales de protéger l’environnement, d’apporter le bien-être aux populations en améliorant leurs conditions de vie, une thématique que j’ai vue constante depuis mes presque 25 années de présence. Pour Siemens, l’innovation est aussi un moyen d’aider à la sauvegarde ou à la sécurité.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette Application Fire Connect et nous donner quelques points qui font la différence par rapport à d’autres offres éventuelles ?

Laurent Albiac : La sécurité incendie est un sujet très important, et avec l’offre Fire Connect, vous avez la possibilité d’agir de partout via ce outil extrêmement connecté, puisque vous pouvez l’installer sur différents systèmes d’exploitation, tels que Android ou iOS, sur votre Ordinateur (PC / MAC), votre téléphone portable, votre tablette, et ainsi l’avoir avec vous en permanence. Donc ce qui séduit nos clients qui sont surtout les Responsables ou Directeurs / Directrices de la sécurité qui s’occupent de multisites, c’est la visibilité instantanée de ce qui se passe . Des notifications peuvent être envoyées (j’ai moi-même l’Application sur mon téléphone). C’est un confort important. Cependant, nous évoluons dans un monde extrêmement réglementé et très normé, qui est celui de la sécurité incendie. Et les normes actuelles permettent certaines évolutions avec le digital ou numérique, comme la visualisation, l’écriture, le changement d’un texte qui serait faux. Et avec l’accord du client, il est possible de mettre en service à distance une zone.

Nous avons par ailleurs, d’autres enjeux cruciaux, tels que la Cybersécurité et la nécessité d’avoir des systèmes qui soient suffisamment résilients pour prévenir et gérer d’éventuelles cyberattaques. Dans le groupe Siemens, qu’il s’agisse de la sécurité incendie ou d’autres divisions, nous mettons un soin particulier au développement de systèmes qui soient suffisamment résilients dans tous les composants de la chaîne, au niveau de la Cybersécurité d’ailleurs. Et nous effectuons des veilles quotidiennes qui permettent d’avoir la capacité de proposer le téléchargement de mises à jour via l’Application Fire Connect par la passerelle X200 spécialement développée pour cet usage.

Global Security Mag : Quels seraient vos messages clés pour nos lectrices et lecteurs ?

Laurent Albiac : La solution Siemens, Fire Connect est fondée sur le principe de la détection précoce et il y a beaucoup d’interactions avec l’humain. La Cybersécurité est aussi prise en compte. Les personnes chargées de la sécurité de nombreux bâtiments ont besoin d’avoir une information en temps réel, de manière instantanée, et c’est ce que permet l’Application Fire Connect. Il est ainsi possible anticiper les choses, et on sait qu’avec la problématique du feu, il est nécessaire d’agir le plus vite possible. L’idée est d’avoir en permanence les informations en temps réel, de connaître l’exhaustivité des évènements qui se passent dans les bâtiments ou les usines, par rapport aux risques d’incendie. Cette Application permet d’être informé.e régulièrement et d’agir très en amont de l’incident éventuel, et donc sauvegarder des bâtiments, les outils de production, et le fonctionnement des organisations ou entreprises. Fire Connect, c’est votre sécurité incendie sur vous et partout où vous êtes. Cette Application permet aussi d’anticiper la maintenance car Siemens RSS assure aussi la maintenance des solutions que nous mettons en place chez nos clients. Vous avez également la possibilité d’obtenir des rapports d’évènements ou d’incidents, pour vos analyses.

Vous pouvez avoir une cartographie complète de vos différents bâtiments et zones, et la facilité d’appeler via l’Application, notre building line ou hotline, et un.e technicien.ne va pourra prendre en charge l’appel à distance, via la connexion, faire un compromis de diagnostic pour aider, toujours dans un souci de réactivité, d’anticipation et de confort d ’utilisation. Si nécessaire, un.e technicien.ne sera envoyé.e sur place.