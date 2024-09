Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS : Ne jamais cliquer sur les SMS de type phishing ou hameçonnage - Soyez toujours très prudent.e.s

septembre 2024 par Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS

A l’approche de la 12ème édition du Mois Européen de la Cybersécurité (European Cybersecurity Month – ECSM), initiative pour la sensibilisation conçue par l’Agence de l’Union Européenne pour la Cybersécurité (ENISA), et déclinée en France sous le nom de Cybermoi/s (du 1er au 31 Octobre), évènement piloté par Cybermalveillance.gouv.fr, Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS, souligne quelques conseils pratiques.

Les SMS frauduleux sont une menace croissante dans notre société numérique. Les escroqueries ciblant des organismes publics français comme Ameli, ANTAI, les services des impôts et autres, peuvent sembler authentiques, mais il est TRES IMPORTANT d’exercer une vigilance constante. En adoptant des habitudes sûres et en demeurant informé.e des dernières techniques de phishing, on peut réduire considérablement le risque de tomber dans le piège des escrocs.

Ne jamais oublier que la prudence est votre meilleure arme contre ces fraudes !!!!!

Les escroqueries par SMS sont souvent élaborées et peuvent sembler très convaincantes. Les fraudeurs usurpent l’identité d’organismes publics tels que la Sécurité sociale (Ameli), l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ou les services des impôts. Ils envoient des messages promettant un remboursement, demandant de vérifier des informations personnelles ou incitant à cliquer sur un lien pour accéder à un portail en ligne pour un paiement immédiat sous risque d’augmentation du forfait.

Ces SMS contiennent généralement des éléments alarmants pour inciter la victime à agir rapidement.

Par exemple, un message pourrait dire : Votre dossier Ameli nécessite une mise à jour urgente. Cliquez ici pour vérifier vos informations.

Ce type de manipulation psychologique est très efficace pour ces fraudeurs et catastrophiques pour les victimes.

Ces escroqueries fonctionnent principalement parce qu’elles exploitent la peur et l’urgence. Les gens, dans l’incertitude ou l’inquiétude devant un message qui semble provenir d’une source fiable, peuvent facilement être poussés à cliquer sur des liens malveillants. En outre, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de vérifier l’authenticité du message reçu, se contentant de la première impression. Autre point à signaler, les fraudeurs peuvent être très habiles dans la création d’une apparence de légitimité. Ils utilisent souvent des logos officiels, une mise en page soignée et même des adresses de liens URL qui semblent authentiques à première vue. Cela peut être TRES TROMPEUR même pour les utilisateurs les plus prudents.

Les conséquences du phishing d’une telle escroquerie peuvent être désastreuses. Si vous cliquez sur un lien malveillant, vous pourriez être dirigé.e vers un site frauduleux où vos informations personnelles, telles que votre numéro de sécurité sociale, vos coordonnées bancaires, voire vos mots de passe, peuvent être compromises.

Ne cliquez pas sur les liens !

1) Rendez-vous directement sur le site officiel de l’organisation en question pour vérifier si le message est authentique.

2) Vérifiez l’expéditeur

3) Soyez prudents : Si un message vous semble urgent ou alarmant, prenez le temps de réfléchir avant de cliquer. Consultez des connaissances pour échanger sur la légitimité du message.

4) Signalez les escroqueries : Si vous jugez que le SMS reçu est suspect, informez les Autorités françaises via la plateforme en ligne www.33700.fr et en vous rendant sur le site internet www.cybermalveillance.gouv.fr

Vous pouvez aider à traquer les fraudeurs et prévenir d’autres cas d’escroqueries.

5. Protégez TOUJOURS vos données personnelles : Soyez proactif/ve en matière de protection des données personnelles.

6) Changez régulièrement vos mots de passe, et ne partagez pas d’informations sensibles par SMS ou via les réseaux sociaux.