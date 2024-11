Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS : Le Numérique et la Cybersécurité au Kurdistan irakien

octobre 2024 par Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS

Grâce à l’innovation et aux investissements technologiques ciblés, le Kurdistan irakien se distingue comme un exemple de résilience face aux défis contemporains en matière de technologie et de Cybersécurité.

Explications :

En investissant dans la Cybersécurité, la région ne renforce pas seulement ses propres capacités de défense, mais elle forge également un avenir où la technologie devient un moteur de croissance économique et de stabilité. La résilience du Kurdistan irakien montre que même dans les contextes les plus difficiles, il est possible de bâtir un avenir meilleur grâce à l’éducation, à l’innovation et à une vision audacieuse.

Effectivement, au cours des dernières années, la Cybersécurité est devenue une priorité pour les gouvernements du monde entier, et le Kurdistan irakien ne fait pas exception. La numérisation croissante des services publics, des entreprises et des infrastructures sensibles a souligné la nécessité de protéger ces systèmes contre une variété de menaces. Les autorités kurdes ont pris des mesures significatives pour construire des capacités en Cybersécurité. Cela inclut le développement d’un cadre juridique pour réguler la Cybersécurité, la création d’inspections de la Cybersécurité pour les institutions publiques, ainsi que des partenariats avec des entreprises technologiques locales et internationales. Par exemple, les efforts pour former des experts en Cybersécurité et établir des centres de recherche spécialisés ont été renforcés, une initiative qui non seulement protège les infrastructures, mais également éduque une nouvelle génération d’experts qualifiés.

Nouvelles opportunités pour les étudiants et les sociétés commercialisant des solutions en Cybersécurité :

Pour soutenir cet essor, le Kurdistan irakien a investi dans l’éducation et la formation des jeunes. Des programmes universitaires axés sur l’informatique et la Cybersécurité ont vu le jour dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, ce qui permet aux étudiants d’acquérir des compétences précieuses dans un marché de l’emploi mondial de plus en plus concurrentiel. Des ateliers et des séminaires organisés par des experts internationaux viennent également compléter cette formation, offrant aux étudiants une perspective globale sur les défis de la Cybersécurité. Cette orientation vers le savoir et l’innovation crée un environnement d’opportunités pour les jeunes étudiants. Cela contribue également à l’essor d’un écosystème technologique local, avec la création de nombreuses startups et d’entreprises axées sur des solutions de Cybersécurité au service de l’État et du privé.