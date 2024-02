Lantronix annonce le lancement de Percepxion™

février 2024 par Marc Jacob

Lantronix Inc. annonce le lancement de Percepxion™, sa nouvelle plateforme logicielle basée sur le cloud dédiée aux dispositifs d’accès à l’IdO. Ce produit est préconfiguré dans les passerelles d’accès à l’IdO, les routeurs, traqueurs et commutateurs primés de Lantronix, afin d’assurer une gestion sécurisée et intégrale du cycle de vie des appareils. La plateforme Percepxion permet une efficace mise à l’échelle des déploiements en périphérie, au niveau régional ou mondial. Sa gestion se pilote au moyen d’une interface unique et intuitive.

L’installation à distance des appareils Lantronix peut se faire de manière automatisée en mode sans contact directement depuis la plateforme. Les micrologiciels, configurations et certificats nécessaires à chaque site sont chargés à distance pour garantir à la fois le transfert sécurisé des données et la conformité des appareils. Cela constitue un excellent moteur d’optimisation de la gestion des infrastructures majeures, de la flotte, des villes intelligentes, et d’autres solutions compatibles avec l’IdO de bout-en-bout.

Parmi les fonctionnalités clés de Percepxion, on peut citer :

De solides caractéristiques de sécurité. Percepxion simplifie les vagues de mises à jour logicielles pour maintenir un niveau de cybersécurité fiable des appareils. Sa plateforme basée sur le cloud est conforme aux exigences pointues des bureaux de sécurité d’entreprise concernant les appareils, l’accès aux données et les permissions des utilisateurs, pour garantir l’intégrité et la confidentialité de l’ensemble des solutions informatiques.

Un fonctionnement en temps réel des appareils. Percepxion permet un accès à distance et en temps réel au diagnostic et au dépannage, ainsi qu’aux mises à jour à distance avec un regroupement sélectif et des contrôles automatisés qui génèrent des alertes et des notifications visant à réduire les temps d’arrêt du système.

L’intégration et l’analyse des données à haut niveau. Les tableaux de bord personnalisés de Percepxion accordent aux utilisateurs une visibilité sur mesure sur les données de télémétrie des appareils La fonction d’analyse des tendances fournit des informations approfondies sur la périphérie dans l’objectif d’améliorer l’efficacité et d’apporter des stratégies de maintenance prédictive. Les cas d’usage peuvent accéder aux données via les services API pour un fonctionnement sans écran.

Percepxion adopte une approche intégrale en matière de solutions de périphérie compatibles avec l’IdO qui dope le retour sur investissement en simplifiant les processus de gestion et de maintenance en périphérie, tout en fournissant une assistance et une assurance à long terme aux clients.

Des services dédiés aux appareils Lantronix

Disponible sous forme de service, la plateforme basée sur le cloud à l’architecture multi-tenant de Percepxion fournit aux entreprises une gestion complète du cycle de vie de leurs appareils à travers des applications Web et mobiles. Ce service est assorti d’une assistance technique de premier niveau, de conditions de garantie spécifiques et d’autres services en option.