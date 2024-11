Lancement du smartphone Brax3

novembre 2024 par Marc Jacob

Ce nouvel appareil sera lancé en collaboration avec le fabricant Lunr, marquant une étape importante pour iodé, qui fait ainsi son entrée sur les marchés européen et nord-américain.

Fort de partenariats avec des fabricants de renom comme Fairphone, Shift et Teracube, et des reconditionneurs français, iodé a pour objectif de rendre la confidentialité numérique accessible à tous, en proposant des smartphones et tablettes intégrant iodéOS, un système d’exploitation conçu pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

Désormais, avec le Brax3, iodé ajoute un nouveau modèle à sa gamme d’appareils pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur vie privée. Le Brax3 sera livré avec iodéOS Premium préinstallé, offrant une expérience sans bloatware, avec un bloqueur de publicités intégré et des fonctionnalités avancées de protection des données telles qu’une option de contrôle parental ou encore un blocage personnalisé.

Une garantie conservée pour une tranquillité d’esprit

Depuis sa création en 2021, iodé travaille sans relâche pour répondre aux attentes de ses clients, en particulier ceux qui ont choisi de "dégoogliser" leurs appareils pour protéger leurs données en y installant le système.

Grâce au Brax3 et aux autres appareils proposés par iodé, les utilisateurs peuvent enfin dire adieu à la perte de garantie souvent imposée lors du déverrouillage du téléphone. Ce partenariat garantit ainsi la tranquillité d’esprit des clients, qui conservent la garantie de leur appareil tout en bénéficiant d’un système d’exploitation débarrassé des mouchards Google.

iodé : Une offre unique sur le marché des téléphones respectueux de la vie privée

Aujourd’hui, iodé propose le plus grand choix d’appareils équipés d’un système d’exploitation dédié à la protection de la vie privée.