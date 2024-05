Lancement de SolarWinds AI

mai 2024 par Marc Jacob

SolarWinds annonce le lancement de SolarWinds® AI pour transformer les opérations informatiques et donner aux professionnels des technologies les moyens de faire face aux complexités des environnements numériques modernes. Le moteur d’IA générative conçu sur mesure a été développé à l’aide de la structure AI by Design que la société vient d’inaugurer, pour garantir la confidentialité, la sécurité et la fiabilité des données durant le développement de technologies d’IA avancée.

SolarWinds AI est d’abord intégrée dans SolarWinds Service Desk, la solution de haut niveau de gestion des services informatiques (ITSM) de l’entreprise qui améliore les résultats informatiques, la prestation de services et la satisfaction des employés. SolarWinds AI alimente une nouvelle fonctionnalité d’IA générative transformatrice de Service Desk qui dynamise les flux de travail des agents et facilite la tâche des équipes informatiques qui, très performantes et autonomes, peuvent résoudre des tickets en quelques minutes, plutôt que des heures ou des jours. Grâce à ce processus accéléré de correction, l’expérience des employés de l’entreprise est grandement améliorée en raison de la diminution des temps d’arrêt et des pannes.

Alimentée par des grands modèles de langage (LLM) et des algorithmes propriétaires, SolarWinds AI, qui est intégrée dans Service Desk, résume instantanément des historiques de tickets complexes, permet d’apporter aux questions des réponses suggérées aux agents et génère des étapes recommandées en temps réel pour résoudre les problèmes. L’entreprise prévoit également d’intégrer SolarWinds AI dans sa suite de solutions d’observabilité et de gestion informatique, en offrant ainsi un nouveau partenaire numérique aux équipes de DevOps, de SecOps, responsables des bases de données, etc.

AI by Design est une structure rigoureuse qui permet de créer des solutions pilotées par l’IA sécurisées, productives et durables basées sur quatre principes clés :

• Confidentialité et sécurité : pour garantir la sécurité inégalée des données, SolarWinds AI sécurise la collecte, le stockage, l’utilisation et la protection des données personnelles grâce à des mesures strictes, comme le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), l’authentification multifacteur (MFA), la gestion des accès à privilèges (PAM) et des techniques d’anonymisation. Les données sensibles des clients ne transitent pas par des grands modèles de langage externes (LLM) et SolarWinds AI s’améliore selon les tendances d’utilisation et les besoins organisationnels, sans compromettre la confidentialité des données.

• Responsabilisation et impartialité : SolarWinds AI fait appel à des humains, de manière proactive, pour les étapes d’entraînement et de test afin de superviser les processus de prise de décision guidés par l’IA, et ce, pour éviter les idées préconçues. Elle capture les expériences négatives des utilisateurs et redresse la barre grâce à des mécanismes robustes de retour et de validation qui garantissent le rôle crucial de l’avis d’un humain tout au long du cycle de vie de l’IA.

• Transparence et confiance : pour que les résultats des processus pilotés par l’IA inspirent confiance, SolarWinds AI intègre un pipeline d’explicabilité bien défini démontrant le raisonnement qui sous-tend les actions générées par l’IA. Cela permet d’affiner constamment les processus en fonction des besoins changeants des clients, mais également de démystifier le processus à l’origine des décisions et résultats de l’IA.

• Simplicité et accessibilité : SolarWinds AI est intégrée dans les interfaces conviviales des produits de l’entreprise pour assurer la continuité des flux de travail réguliers et des procédures, des pratiques et des comportements existants des utilisateurs.

SolarWinds s’engage à améliorer le quotidien des professionnels informatiques en répondant rapidement aux besoins et défis changeants auxquels font face les équipes responsables des technologies. En s’appuyant sur la réussite de son initiative Secure by Design, l’entreprise expérimente désormais la structure AI by Design en tant que modèle avant-gardiste dans le secteur pour développer et implémenter des technologies d’IA.