Lancement de la la Ligue pour la Sécurité du Web 3

avril 2024 par Marc Jacob

Ce lundi 8 avril 2024 inaugure le lancement de la Ligue pour la sécurité du web

3. Parce que les enjeux de sécurité, de compliance et plus simplement de protection des utilisateurs

est essentiel pour l’écosystème du WEB3, + de 40 acteurs de l’écosystème se rassemblent pour

structurer des réponses concrètes et opérationnelles.