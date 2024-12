Lancement de la formation « Cyber Business Partner » : une réponse innovante au stress des RSSI et à la nécessité de renforcer leur impact stratégique

décembre 2024 par Marc Jacob

Alors que les Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) évoluent dans un contexte de pressions croissantes et de menaces numériques toujours plus complexes, Hasarisk annonce le lancement de la formation « Cyber Business Partner ».

Cette initiative vise à renforcer l’impact stratégique de la cybersécurité en dotant les RSSI des compétences interpersonnelles essentielles pour collaborer efficacement au sein de leur organisation.

Selon une étude récente du Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN), de nombreux RSSI souffrent de niveaux de stress élevés, liés notamment à la responsabilité qui leur incombe et au manque de reconnaissance de leur rôle stratégique. Ce constat met en lumière un besoin urgent : au-delà des compétences techniques, les RSSI doivent maîtriser des compétences interpersonnelles pour mieux convaincre, fédérer et influencer dans leur organisation.

La formation « Cyber Business Partner » répond à cette attente en offrant un programme unique, conçu pour développer des aptitudes clés comme :

• Apprendre à mieux se connaître grâce au DISC, en comprenant ses préférences comportementales et celles des autres pour renforcer ses interactions professionnelles.

• Maîtriser ses priorités et gérer son stress avec des stratégies éprouvées pour maintenir un équilibre personnel et professionnel face à la pression.

• Développer une communication impactante pour influencer les décideurs et motiver les équipes.

• Négocier des accords gagnant-gagnant et trouver des solutions qui profitent à toutes les parties prenantes.

• Élaborer une stratégie d’influence pour faire de la cybersécurité une priorité.

• Gérer le facteur humain en temps de crise pour orchestrer efficacement ses équipes et parties prenantes.

Notre facilitatrice et nos intervenants pluridisciplinaires, bénéficient d’une expérience issue du monde professionnel ou militaire. Leur expertise et leur savoir-faire garantissent une formation pertinente, articulée autour de pratiques éprouvées et de cas concrets.

« Avec cette formation, nous aidons les RSSI à devenir de véritables partenaires stratégiques », déclare Hélène Albertini, facilitatrice du programme. « En développant leurs compétences interpersonnelles, ils sont mieux équipés pour aligner la cybersécurité avec les objectifs business, augmenter son impact et contribuer activement à la résilience organisationnelle. »

Alors que le marché de la cybersécurité continue de croître, le besoin de profils hybrides – alliant expertise technique et compétences relationnelles – est plus pressant que jamais. Le lancement de « Cyber Business Partner » marque une étape clé pour accompagner les professionnels dans cette transition.

Les inscriptions à la formation sont ouvertes dès aujourd’hui.