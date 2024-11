Lancement de l’Académie des Assises : une initiative pour l’inclusion et la diversité en cybersécurité

novembre 2024 par Marc Jacob

Face à la pénurie croissante de talents en cybersécurité et à une représentation encore trop limitée des femmes et des jeunes dans ce secteur stratégique, les Assises de la cybersécurité inaugurent l’Académie des Assises. Inspiré par le parcours remarquable de Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre engagée et marraine de ce projet, ce programme ambitieux entend promouvoir les métiers de la cybersécurité auprès de tous les publics et renforcer l’inclusion dans une filière en pleine expansion.

Une initiative née d’un constat alarmant

Ce n’est pas nouveau, le secteur de la cybersécurité souffre d’une pénurie critique de talents et d’une image parfois restrictive, perçue comme exclusivement technique et réservée à une élite d’experts. Face à ce défi, DG Consultants-Comexposium One to One, organisateur des Assises de la cybersécurité, s’engage avec une approche résolument inclusive.

Maria Iacono, Directrice des Assises, explique : « La rencontre avec Zahia Ziouani a été une révélation. Son parcours exemplaire, porté par des valeurs d’inclusion et de transmission, nous a inspiré à appliquer cette même dynamique au domaine de la cybersécurité. L’Académie des Assises incarne cette ambition de décloisonner les métiers de la cyber et de les rendre accessibles à tous. »

Des actions concrètes pour une cybersécurité plus inclusive

L’Académie des Assises repose sur un programme structuré, axé sur trois objectifs majeurs :

• démythifier les métiers de la cybersécurité : démontrer qu’ils ne se limitent pas aux compétences techniques et qu’ils offrent une variété de rôles pour des profils divers ;

• encourager l’inclusion : attirer des publics sous-représentés, notamment les femmes, les jeunes et les personnes issues de milieux défavorisés ;

• créer des passerelles entre talents et entreprises : faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur et les futurs talents.

Pour concrétiser ces ambitions, plusieurs initiatives verront le jour comme par exemple des :

• Tables rondes éducatives : organisées dans les écoles, universités et structures d’accompagnement à l’emploi, elles mettront en lumière les multiples facettes des métiers de la cybersécurité, tout en levant les préjugés et les craintes éventuelles.

• Partenariats stratégiques : avec des acteurs comme l’APEC, l’Académie des Assises mobilisera un large éventail de parties prenantes pour toucher un public diversifié.

Un premier rendez-vous : le 30 janvier 2025

L’Académie des Assises donnera le coup d’envoi de ses actions le 30 janvier 2025 lors d’une conférence organisée à l’APEC à Paris. Cet événement réunira les « champions » de l’Académie. Elle présentera les opportunités qu’offre la cybersécurité, et échangera avec les participants sur les parcours possibles dans ce domaine.

L’Académie des Assises ne se limite pas à répondre à un besoin immédiat de talents. Elle s’inscrit dans une démarche de transformation durable du secteur. En mettant la diversité au cœur de sa mission, elle aspire à faire de la cybersécurité un levier d’inclusion et un moteur d’égalité des chances. Maria Iacono conclut : « L’Académie des Assises est avant tout une aventure humaine. Nous sommes convaincus que la diversité est une force et que la cybersécurité, par son rôle crucial dans notre société, doit refléter cette richesse. Ensemble, nous voulons construire un secteur inclusif et ouvert à tous. »

A propos des Assises de cybersécurité

Créées en 2001 et organisées à Monaco par DG Consultants qui devient Comexposium One to One, Les Assises sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la cybersécurité en France.

L’événement le plus prisé des RSSI rassemble en un lieu unique la quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés. Un programme complet de conférences et de rencontres où les meilleurs spécialistes viennent débattre de thèmes à forts enjeux, au cœur des problématiques de sécurité, nationales et internationales. DG Consultants est aussi à l’initiative des dîners débats du Cercle, qui réunissent 4 fois par an les professionnels de la cybersécurité autour de sujets précurseurs.

Pour en savoir plus https://www.lesassisesdelacybersecurite.com