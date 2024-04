Lancement de JuneX Capital Partners, un « Founders Office » doté d’un fonds evergreen de 100 m€

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Benjamin Vedrenne-Cloquet et Régis Micheli, deux entrepreneurs et investisseurs, annoncent le lancement du « founders office » JuneX Capital Partners (« JuneX »), une société d’investissement dédiée aux entrepreneurs du capital humain et du capital-investissement.

JuneX adopte une approche innovante, qui combine la perspective de long terme d’un family office, l’agilité entrepreneuriale et décisionnelle d’un business angel, et les capacités d’investissement d’un fonds institutionnel pan-européen.

Pour son lancement européen, le Founders Office est doté d’un fonds evergreen (« JuneX Evergreen Fund ») dont le premier closing établi à 100 millions d’euros a eu lieu le 19 avril 2024. Des investissements sont d’ores et déjà en cours en France, au Royaume-Uni et dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) notamment dans les domaines de l’éducation et de la gestion d’actifs.

JuneX est né de l’ambition de deux amis d’enfance, Régis Micheli et Benjamin Vedrenne-Cloquet, qui forts de leurs parcours entrepreneuriaux respectifs, notamment dans les secteurs de l’éducation, du digital et de l’investissement, se retrouvent aujourd’hui autour d’une même vision : accompagner les fondateurs d’entreprises innovantes, au travers de JuneX Evergreen Fund.

June X concentre sa thèse d’investissement sur deux thématiques :

– Les entrepreneurs du « capital humain ». Le capital humain comprend l’ensemble des domaines (éducation, formation, travail, santé, nutrition, environnement...) qui améliorent la connaissance, les compétences, la productivité et le bien-être de l’humain. Il est au cœur de nombreuses théories économiques et se donne pour missions d’optimiser le potentiel de chacun, de réduire les inégalités et de favoriser l’inclusion sociale.

– Les entrepreneurs du capital-investissement et de la gestion d’actifs, à la recherche de capitaux pour créer ou développer leur société de gestion, amorcer leurs premiers véhicules d’investissement ou lancer leur fonds. Ces investissements se font notamment via des prises de participations minoritaires dans des GPs innovants « emerging GP stakes » et des co-investissements à leurs côtés.

JuneX propose, via son fonds, un accompagnement financier pérenne, flexible et proche des fondateurs, afin de les soutenir non seulement dans les phases classiques d’amorçage et de croissance, de la start-up a la scale-up, mais aussi dans celles plus complexes de transition, de recherche d’un second souffle, et dans les moments difficiles inhérents à tout parcours entrepreneurial.

De la dette à l’equity, de lead à co-investisseur, JuneX propose des solutions de financement agiles et sur-mesure allant de 100 000 à 5 millions d’euros par projet. Au-delà du capital, JuneX est en mesure d’offrir, de manière concrète, une valeur ajoutée décisionnelle et opérationnelle héritée de l’expérience entrepreneuriale et des expertises sectorielles de ses fondateurs, notamment comme operating partner.

Regis Micheli, co-fondateur de JuneX a déclaré : « A la fois apporteurs de capital de temps long et sparring partners authentiques ayant vécu les montagnes russes de l’entreprenariat, nous sommes fiers de lancer JuneX, notre Founders Office. Il est dédié aux fondateurs et a été conçu pour répondre aux besoins et difficultés que nous avions rencontrés dans nos parcours d’entrepreneurs. Affranchis des contraintes des fonds classiques, nous mettons les fondateurs d’entreprise et leur projet au centre de notre approche. »

Benjamin Vedrenne-Cloquet, co-fondateur de JuneX a ajouté : « La récente compression de l’offre de capital, les excès de la chasse à la licorne au détriment d’une croissance pérenne, et l’impératif de durées d’investissement [et de récolte] toujours plus courtes, fragilisent les entrepreneurs de temps long et les acteurs du capital-investissement. JuneX a choisi de leur offrir un capital durable, agile et responsable avec une stratégie focalisée sur deux fondamentaux de l’innovation : le capital humain et le capital-investissement. »